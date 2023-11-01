Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

СК возбудил уголовное дело после падения годовалого ребёнка с качели под Белгородом

СК возбудил уголовное дело после падения годовалого ребёнка с качели под Белгородом

1 ноября 2023, 16:06
Фото: 1MI
Инцидент произошёл 31 октября в посёлке Яковлево. Ходовая часть качели оторвалась от упора и упала на ребёнка. Следователи завели дело по факту халатности должностных лиц администрации Яковлевского округа.

По данным СК, 31 октября 9-летняя девочка качала на качелях «балансир» свою годовалую младшую сестру. В этот момент от центрального упора оторвалась ходовая часть качели. Годовалый ребёнок упал, на неё сверху упала оборвавшаяся часть качели. Ребёнок получил травмы, его доставили в больницу.

Инцидент произошёл в посёлке Яковлево. Региональный следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Яковлевского округа (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Также возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ по факту некачественной, не отвечающей требованиям безопасности установки крепления на качелях.

Уголовные дела соединены в одно производство, дело передали для дальнейшего расследования.

Фото: СУ СК России по Белгородской области
Читайте также:
Детская площадка в военном стиле может появиться в сквере «Героев СВО» в БелгородеБелгородцам запретили кормить домашних животных в подъездах и на детских площадках«Мне красить за вас? » Гладков остался недоволен белгородскими детскими площадками
#Белгородская область#Происшествия#Детская площадка#Травма#Белгород#Алина Харина#Яковлевский горокруг
Подпишитесь
«Оземпик»: поможет ли препарат похудеть и какие могут быть последствия для здоровья?
Сегодня, 07:38
Комиссия покажет: директор «Красиво» отвергает обвинения в качестве работы санатория
Сегодня, 07:51
Угрозы нет: Shaman всё-таки выступит перед белгородцами
Сегодня, 14:16
23 тысячи за «бабушкин» ремонт: сколько стоит арендовать жильё в Белгороде?
Сегодня, 11:10
Кассационный суд отклонил апелляцию главреда Маслова на решение по делу Бабина
Сегодня, 14:08
«Это их второй дом». Почему белгородские переселенцы не хотят покидать ПВР
Сегодня, 11:37