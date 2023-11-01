СК возбудил уголовное дело после падения годовалого ребёнка с качели под Белгородом

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
По данным СК, 31 октября 9-летняя девочка качала на качелях «балансир» свою годовалую младшую сестру. В этот момент от центрального упора оторвалась ходовая часть качели. Годовалый ребёнок упал, на неё сверху упала оборвавшаяся часть качели. Ребёнок получил травмы, его доставили в больницу.
Инцидент произошёл в посёлке Яковлево. Региональный следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Яковлевского округа (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Также возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ по факту некачественной, не отвечающей требованиям безопасности установки крепления на качелях.
Уголовные дела соединены в одно производство, дело передали для дальнейшего расследования.