СК возбудил уголовное дело после падения годовалого ребёнка с качели под Белгородом

По данным СК, 31 октября 9-летняя девочка качала на качелях «балансир» свою годовалую младшую сестру. В этот момент от центрального упора оторвалась ходовая часть качели. Годовалый ребёнок упал, на неё сверху упала оборвавшаяся часть качели. Ребёнок получил травмы, его доставили в больницу.