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«Мне красить за вас? » Гладков остался недоволен белгородскими детскими площадками

22 мая 2023, 08:07
Фото: 1MI
Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатору Вячеславу Гладкову рассказали о росте количества жалоб на плохое состояние детских площадок. Главу региона ситуация не удовлетворила.

Как доложил губернатору его зам Константин Полежаев, за два года в регионе ввели в эксплуатацию 575 детских площадок. Всего на них поступило 205 обращений, часть из которых касались благоустройства, часть — были необоснованными.

Вячеслав Гладков же отметил, что со временем площадки в любом случае выходят из строя. После этого жители начинают ему жаловаться — приходится брать ситуацию на личный контроль. Так, была дана команда муниципалитетам исправить всё до 1 мая. Справились не все: в аутсайдерах оказались Старый Оскол и Белгород.

Мне нужно приезжать и красить за вас? Почему вы не сделали? Что вам не хватило?
Вячеслав Гладков

Мэр Старого Оскола Андрей Чесноков отметил, что по ряду площадок есть объективная проблема — отсутствие конструктивных элементов на замену от поставщиков. Мэр Белгорода Валентин Демидов же и вовсе «не понял, что они не выполнили».

У нас по 115 обращениям была поставлена задача 27 площадок отремонтировать. Мы их отремонтировали.
Валентин Демидов

Вячеслав Гладков подчинённых выслушал и отметил, что неотремонтированные площадки могут быть опасными для детей: ситуацию нужно исправлять как можно скорее.

Мы договорились, что все площадки выполняются по стандарту. То, что я вижу, - это площадки, которые приходят в негодность уже в первый год, и это вызывает отторжение у людей. Покупать хлам и устанавливать его, заниматься очковтирательством — недопустимо. Я приехал на «восстание» в Никольском по очистным сооружениям, ко мне подходили и жаловались на площадки у проезжей части, что они не ограждены. Подходили ко мне бабушки 85 лет и говорили: «Вячеслав Владимирович, ну что такое?» Давайте я буду подменять собой Полежаева и Николаева, буду всех успокаивать. Вопрос — зачем тогда все вы?
Вячеслав Гладков

Отметим, что не так давно девочка из Старого Оскола получила перелом позвоночника на новой детской площадке. В деле разбирается прокуратура.

Прокуратура проверит историю с пострадавшей девочкой на площадке в Старом Осколе
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#Артем Черненко#Белгород#Старый Оскол#Губернатор#Общество#Детские площадки#Жалобы#Ремонт#Вячеслав Гладков#Андрей чесноков#Валентин Демидов
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