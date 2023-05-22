«Мне красить за вас? » Гладков остался недоволен белгородскими детскими площадками

Вячеслав Гладков же отметил, что со временем площадки в любом случае выходят из строя. После этого жители начинают ему жаловаться — приходится брать ситуацию на личный контроль. Так, была дана команда муниципалитетам исправить всё до 1 мая. Справились не все: в аутсайдерах оказались Старый Оскол и Белгород.