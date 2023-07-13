Белгородцам запретили кормить домашних животных в подъездах и на детских площадках

Документ устанавливает дополнительные требования к содержанию питомцев на территории региона. В их числе — запрет на содержание и кормление домашних животных в нежилых помещениях МКД (лифтах, коридорах, лестницах, подвалах), на подземных парковках, спортивных и детских площадках. Также запрещается содержание домашних животных на предприятиях: исключением может быть только специально оборудованное для этих целей место. На территориях садоводческих и огороднических товариществ, домов отдыха, санаториев содержание допускается только с соблюдением требований.