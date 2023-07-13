Белгородцам запретили кормить домашних животных в подъездах и на детских площадках

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В Белгородской области усилили контроль содержания домашних животных, в том числе за их выгулом. Соответствующее постановление вступило в силу 11 июля 2023 года.
Документ устанавливает дополнительные требования к содержанию питомцев на территории региона. В их числе — запрет на содержание и кормление домашних животных в нежилых помещениях МКД (лифтах, коридорах, лестницах, подвалах), на подземных парковках, спортивных и детских площадках. Также запрещается содержание домашних животных на предприятиях: исключением может быть только специально оборудованное для этих целей место. На территориях садоводческих и огороднических товариществ, домов отдыха, санаториев содержание допускается только с соблюдением требований.
Содержать собак на своих участках разрешено, если они находятся на привязи или в специальном вольере, однако можно обойтись без них, если участок огорожен. На входе необходимо прикрепить предупреждающую табличку. Владельцы обязаны обеспечить животных надлежащими условиями и предотвращать их агрессию в отношении других людей и животных.
Что касается выгула, то специальные места для него определяются органами местного самоуправления. От владельцев требуется обеспечить безопасность окружающих и имущества, сохранность элементов благоустройства. Хозяева должны убирать за собакой, не приходить с нею в магазины или различного рода учреждения. Запрещено выгуливать собак недееспособным лицам и тем, кто находится в состоянии опьянения.
Собак, которые находятся на свободном выгуле, будут отлавливать, однако владельцы имеют право их вернуть. Тем не менее хозяев ждёт ответственность в соответствии с законодательством.