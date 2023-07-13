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Белгородцам запретили кормить домашних животных в подъездах и на детских площадках

13 июля 2023, 13:29
Фото: 1MI

В Белгородской области уточнили правила содержания домашних животных

В регионе утвердили дополнительные требования к содержанию домашних животных, следует из постановления областного правительства. В том числе в документе прописаны правила выгула собак.

В Белгородской области усилили контроль содержания домашних животных, в том числе за их выгулом. Соответствующее постановление вступило в силу 11 июля 2023 года.

Документ устанавливает дополнительные требования к содержанию питомцев на территории региона. В их числе — запрет на содержание и кормление домашних животных в нежилых помещениях МКД (лифтах, коридорах, лестницах, подвалах), на подземных парковках, спортивных и детских площадках. Также запрещается содержание домашних животных на предприятиях: исключением может быть только специально оборудованное для этих целей место. На территориях садоводческих и огороднических товариществ, домов отдыха, санаториев содержание допускается только с соблюдением требований.

Содержать собак на своих участках разрешено, если они находятся на привязи или в специальном вольере, однако можно обойтись без них, если участок огорожен. На входе необходимо прикрепить предупреждающую табличку. Владельцы обязаны обеспечить животных надлежащими условиями и предотвращать их агрессию в отношении других людей и животных.

Что касается выгула, то специальные места для него определяются органами местного самоуправления. От владельцев требуется обеспечить безопасность окружающих и имущества, сохранность элементов благоустройства. Хозяева должны убирать за собакой, не приходить с нею в магазины или различного рода учреждения. Запрещено выгуливать собак недееспособным лицам и тем, кто находится в состоянии опьянения.

Собак, которые находятся на свободном выгуле, будут отлавливать, однако владельцы имеют право их вернуть. Тем не менее хозяев ждёт ответственность в соответствии с законодательством.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Контроль#Содержание домашних животных#Постановление#Выгул#Собаки#Общество
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