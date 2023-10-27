Актёр из «Улиц разбитых фонарей» встретится с белгородцами

Творческая встреча пройдёт в четверг, 9 ноября, в 19:00 в актовом зале научной библиотеки Белгорода по улице Попова, 39а. Актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев встретится с белгородцами, где поговорит также и о волонтёрстве.