Актёр из «Улиц разбитых фонарей» встретится с белгородцами

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Творческая встреча пройдёт в четверг, 9 ноября, в 19:00 в актовом зале научной библиотеки Белгорода по улице Попова, 39а. Актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев встретится с белгородцами, где поговорит также и о волонтёрстве.
Для участия в мероприятии необходима предварительная запись. Для этого предлагают вступить в специальный чат, где будут обсуждать все тонкости встречи.
Об организации встречи сообщили в «Скорой молодёжной помощи». Мероприятия организовали при поддержке министерства культуры Белгородской области.
Напомним, что 65-летний Александр Половецев — заслуженный артист РФ, российский актёр театра и кино. Большую известность мужчина получил после роли майора и подполковника полиции Олега Соловца в детективном сериале «Улицы разбитых фонарей». Сериал снимали с 1995 по 2019 годы.