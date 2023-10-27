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Published Сегодня, 06:44

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Актёр из «Улиц разбитых фонарей» встретится с белгородцами

Актёр из «Улиц разбитых фонарей» встретится с белгородцами

27 октября 2023, 06:44
Фото: 1MI
На встрече Александр Половцев обсудит с белгородцами вопросы кинематографа и волонтёрства. Необходима предварительная запись, сообщили в «Скорой молодёжной помощи».

Творческая встреча пройдёт в четверг, 9 ноября, в 19:00 в актовом зале научной библиотеки Белгорода по улице Попова, 39а. Актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев встретится с белгородцами, где поговорит также и о волонтёрстве.

Для участия в мероприятии необходима предварительная запись. Для этого предлагают вступить в специальный чат, где будут обсуждать все тонкости встречи.

Об организации встречи сообщили в «Скорой молодёжной помощи». Мероприятия организовали при поддержке министерства культуры Белгородской области.

Напомним, что 65-летний Александр Половецев — заслуженный артист РФ, российский актёр театра и кино. Большую известность мужчина получил после роли майора и подполковника полиции Олега Соловца в детективном сериале «Улицы разбитых фонарей». Сериал снимали с 1995 по 2019 годы.

Афиша встречи с Александром Половцевым Афиша встречи с Александром Половцевым
Афиша встречи с Александром Половцевым
Фото: группа ВК "Скорая Молодёжная Помощь"
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#Новости Белгорода#Встреча#Белгород#Волонтёрство#Актёр#Александра Склярова
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