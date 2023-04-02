Будущие белгородские актёры пройдут стажировку в главном театральном вузе страны

Первая театральная школа откроется в Белгородской области

В рамках сотрудничества института культуры с ГИТИСом обучение пройдут не только студенты, но и преподаватели вуза. Помимо этого, в регионе анонсировали проведение первой театральной школы. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, произойдёт это уже «в ближайшее время».