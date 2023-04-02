Будущие белгородские актёры пройдут стажировку в главном театральном вузе страны

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Белгородский государственный институт искусств и культуры подписал соглашение о сотрудничестве с главным театральным вузом страны — ГИТИСом. Произошло это ещё в ноябре прошлого года.
В рамках этого соглашения будущие актёры отправятся на стажировку из Белгорода в Москву. Обучение пройдут и преподаватели БГИИК, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Как ранее сообщил министр культуры региона Константин Курганский, на стажировку в ГИТИС студенты должны отправиться уже 3 апреля.
Помимо этого, в регионе в рамках соглашения откроют первую театральную школу. В феврале ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал ТАСС, что театральная школа в Белгородской области запланирована на осень.
«В этом году мы рассчитываем провести её [театральную школу — прим. ред.] осенью. На осень также запланировали школу в Белгородской области, в одном из безопасных районов», — заявил он агентству.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что первую театральную школу на территории региона могут открыть «в ближайшее время». По словам Константина Курганского, участниками школы станут студенты белгородского и московского вузов, а также действующие актёры.