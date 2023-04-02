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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Будущие белгородские актёры пройдут стажировку в главном театральном вузе страны

2 апреля 2023, 08:21
Фото: bgiik.ru

Первая театральная школа откроется в Белгородской области

В рамках сотрудничества института культуры с ГИТИСом обучение пройдут не только студенты, но и преподаватели вуза. Помимо этого, в регионе анонсировали проведение первой театральной школы. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, произойдёт это уже «в ближайшее время».

Белгородский государственный институт искусств и культуры подписал соглашение о сотрудничестве с главным театральным вузом страны — ГИТИСом. Произошло это ещё в ноябре прошлого года.

В рамках этого соглашения будущие актёры отправятся на стажировку из Белгорода в Москву. Обучение пройдут и преподаватели БГИИК, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Как ранее сообщил министр культуры региона Константин Курганский, на стажировку в ГИТИС студенты должны отправиться уже 3 апреля.

Помимо этого, в регионе в рамках соглашения откроют первую театральную школу. В феврале ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал ТАСС, что театральная школа в Белгородской области запланирована на осень.

«В этом году мы рассчитываем провести её [театральную школу — прим. ред.] осенью. На осень также запланировали школу в Белгородской области, в одном из безопасных районов», — заявил он агентству.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что первую театральную школу на территории региона могут открыть «в ближайшее время». По словам Константина Курганского, участниками школы станут студенты белгородского и московского вузов, а также действующие актёры.

Педагог ГИТИСа научил студентов Белгорода актёрскому мастерству
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#Инна Рогова#Гитис#БГИИК#Стажировка#Театральная школа#Культура#Белгород#Москва#Вячеслав Гладков#Константин курганский#Григорий Заславский
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