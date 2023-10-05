Комики, актеры и певцы побывали на премьере сериала про приключения русских хакеров

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Как сообщает gorod55.ru, на премьеру пришли генеральные продюсеры сериала — Вадим Галыгин и Владимир Микулич, а гостями светского показа стали комики, актеры и певцы.
«Это очень увлекательный процесс — придумывать авантюрное остросюжетное кино. Русские хакеры бывают разные — наверняка и такие, как у нас. Команда наших героев — это настоящие профессионалы, с хорошей смекалкой и чувством юмора», — рассказал о достоинствах своего проекта Вадим Галыгин.
По словам режиссера-постановщика сериала Марка Горобца, сериал «Короче, план такой» он считает своим самым любимым детищем.
Горобец рассказал, что долгое время планировал создать именно такой приключенческий блокбастер — с масштабной историей, множеством трюков, путешествий и событий, чтобы зрители полюбили главных героев. Во время съемок на площадке царила невероятная атмосфера. Теперь режиссер надеется, что сериал по достоинству оценят зрители. Они смогут пройти вместе с героями все перипетии сюжета, которые придумали создатели блокбастера, разгадать все квесты и оценить красоту огромного количества мест, где происходит действие сериала.
Проект создан продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии» и поддержке автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»). Цифровая премьера первых эпизодов пройдет в видеосервисе Wink 10 октября, а телевизионная премьера состоится на канале СТС в ближайшие месяцы. Сериал дополнит линейку Originals.
«Для Wink как части большого цифрового провайдера „Ростелеком“ очень логично представлять проекты про разные стороны digital. Включая истории о хакерах, с которыми компания профессионально борется, защищая IТ-системы наших клиентов от взлома. И уж тем более если это яркий, драйвовый и с юмором сериал с большим количеством звезд», — дал краткую характеристику новому сериалу глава видеосервиса Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин.