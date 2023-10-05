Комики, актеры и певцы побывали на премьере сериала про приключения русских хакеров

Горобец рассказал, что долгое время планировал создать именно такой приключенческий блокбастер — с масштабной историей, множеством трюков, путешествий и событий, чтобы зрители полюбили главных героев. Во время съемок на площадке царила невероятная атмосфера. Теперь режиссер надеется, что сериал по достоинству оценят зрители. Они смогут пройти вместе с героями все перипетии сюжета, которые придумали создатели блокбастера, разгадать все квесты и оценить красоту огромного количества мест, где происходит действие сериала.