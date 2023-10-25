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Posted 25 октября, 10:28

Published 25 октября, 10:28

Modified 25 октября, 10:30

Updated 25 октября, 10:30

Полиция задержала перевозившего смертельную дозу наркотиков в желудке белгородца

Белгородец проглотил смертельную дозу наркотиков, чтобы не попасться полиции

25 октября 2023, 10:28
Фото: 1MI

Полиция задержала перевозившего смертельную дозу наркотиков в желудке белгородца

Правоохранители остановили автомобиль, в котором ехал мужчина. Он сам признался полицейским, что проглотил более 1 грамма запрещённых веществ. Подробности рассказали в региональном УМВД.

Белгородец проглотил смертельную дозу наркотиков, чтобы не попасться полиции. Однако в итоге мужчина сам признался в совершённом поступке.

В Алексеевском горокруге в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак — 2023» сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков вместе с гаишниками задержали 26-летнего жителя Красногвардейского района. Он перевозил синтетические наркотики в желудке.

Полиция остановила отечественное авто, в котором фигурант ехал в качестве пассажира. Произошло это в районе Иловки. Подозреваемый во время беседы с правоохранителями признался, что перед остановкой машины проглотил свёрток с запрещёнными веществами.

Мужчину под надзором сотрудников МВД увезли в больницу. Там у него изъяли наркотики массой 1,23 грамма. Если бы вещество попало в организм, белгородец мог бы и умереть.

Против задержанного возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере. За это мужчине грозит до десяти лет колонии.

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#Белгородская область#Происшествия#Наркотики#Уголовное дело#Полиция#Задержание#Белгород#Наталья Корявых#Алексеевский горокруг
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