Posted 25 октября, 10:28
Published 25 октября, 10:28
Modified 25 октября, 10:30
Updated 25 октября, 10:30
Белгородец проглотил смертельную дозу наркотиков, чтобы не попасться полиции. Однако в итоге мужчина сам признался в совершённом поступке.
В Алексеевском горокруге в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак — 2023» сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков вместе с гаишниками задержали 26-летнего жителя Красногвардейского района. Он перевозил синтетические наркотики в желудке.
Полиция остановила отечественное авто, в котором фигурант ехал в качестве пассажира. Произошло это в районе Иловки. Подозреваемый во время беседы с правоохранителями признался, что перед остановкой машины проглотил свёрток с запрещёнными веществами.
Мужчину под надзором сотрудников МВД увезли в больницу. Там у него изъяли наркотики массой 1,23 грамма. Если бы вещество попало в организм, белгородец мог бы и умереть.
Против задержанного возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере. За это мужчине грозит до десяти лет колонии.