Белгородец на служебном авто администрации перевозил знакомую с наркотиками внутри

Недавно мужчина вернулся в Алексеевку Белгородской области, получил работу водителя в администрации округа. На выходных служебный автомобиль администрации остановили сотрудники ГИБДД. Помимо белгородца, в авто находилась его подруга, у которой также была судимость за наркотики.