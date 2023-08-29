Белгородец на служебном авто администрации перевозил знакомую с наркотиками внутри

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
38-летний белгородец отбывал срок в колонии по делу о наркотиках. Подписав контракт с ЧВК, мужчина попал на СВО, после чего получил помилование, сообщают «Осторожно, новости».
Недавно мужчина вернулся в Алексеевку Белгородской области, получил работу водителя в администрации округа. На выходных служебный автомобиль администрации остановили сотрудники ГИБДД. Помимо белгородца, в авто находилась его подруга, у которой также была судимость за наркотики.
«Чтобы найти свёртки, девушку пришлось доставить на досмотр в больницу. Врач-гинеколог обнаружил внутри неё десять свертков с метадоном общей массой 4,65 грамма», — сообщает Telegram-канал.
В региональном УМВД информацию Бел.Ру пока не прокомментировали, проводится проверка.