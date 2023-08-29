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Белгородец на служебном авто администрации перевозил знакомую с наркотиками внутри

Белгородец на служебном авто администрации перевозил знакомую с наркотиками внутри

29 августа 2023, 12:53
Фото: 1MI
По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», бывшего бойца ЧВК «Вагнер» взяли на работу в администрацию Алексеевкого горокруга. До ЧВК мужчина отбывал срок в колонии по делу о наркотиках.

38-летний белгородец отбывал срок в колонии по делу о наркотиках. Подписав контракт с ЧВК, мужчина попал на СВО, после чего получил помилование, сообщают «Осторожно, новости».

Недавно мужчина вернулся в Алексеевку Белгородской области, получил работу водителя в администрации округа. На выходных служебный автомобиль администрации остановили сотрудники ГИБДД. Помимо белгородца, в авто находилась его подруга, у которой также была судимость за наркотики.

«Чтобы найти свёртки, девушку пришлось доставить на досмотр в больницу. Врач-гинеколог обнаружил внутри неё десять свертков с метадоном общей массой 4,65 грамма», — сообщает Telegram-канал.

В региональном УМВД информацию Бел.Ру пока не прокомментировали, проводится проверка.

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#Белгородская область#Происшествия#Наркотики#Белгород#Алина Харина#Алексеевский горокруг#ЧВК Вагнер
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