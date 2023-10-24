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Posted 24 октября, 14:04

Published 24 октября, 14:04

Modified 24 октября, 14:06

Updated 24 октября, 14:06

СК начал проверку после гибели газорезчика на белгородском предприятии

СК начал проверку после гибели газорезчика на белгородском предприятии

24 октября 2023, 14:04
Фото: 1MI
Следователи в Губкине организовали проведение доследственной проверки по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. Процессуальное решение примут по итогам проверки.

Следком организовал проведение доследственной проверки по факту гибели газорезчика на одном из предприятий региона. Речь идёт о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Как выяснило следствие, 23 октября 60-летний сотрудник подрядной организации работал на территории предприятия. На мужчину упала металлическая конструкция. Он скончался на месте происшествия из-за полученных травм.

Ранее сообщалось, что на месте трагедии ведётся расследование причин и обстоятельств несчастного случая. Семье погибшего мужчины обещали оказать необходимую помощь.

В пресс-службе СК добавили, что следствие выполняет необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Газорезчик погиб из-за обрушения металлоконструкций на белгородском предприятии
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