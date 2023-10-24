СК начал проверку после гибели газорезчика на белгородском предприятии

Posted 24 октября, 14:04
Published 24 октября, 14:04
Modified 24 октября, 14:06
Updated 24 октября, 14:06
Следком организовал проведение доследственной проверки по факту гибели газорезчика на одном из предприятий региона. Речь идёт о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).
Как выяснило следствие, 23 октября 60-летний сотрудник подрядной организации работал на территории предприятия. На мужчину упала металлическая конструкция. Он скончался на месте происшествия из-за полученных травм.
Ранее сообщалось, что на месте трагедии ведётся расследование причин и обстоятельств несчастного случая. Семье погибшего мужчины обещали оказать необходимую помощь.
В пресс-службе СК добавили, что следствие выполняет необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.