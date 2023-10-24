СК начал проверку после гибели газорезчика на белгородском предприятии

Следком организовал проведение доследственной проверки по факту гибели газорезчика на одном из предприятий региона. Речь идёт о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).