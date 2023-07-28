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Кровельщик погиб при падении с крыши в Белгородской области

28 июля 2023, 11:36
Фото: 1MI
погибший мужчина

Ещё один рабочий разбился при падении с крыши в Белгородской области

По данным Бел.Ру, 28 июля мужчина выполнял работы на крыше в Шебекино. Он сорвался и погиб.

Случаи гибели рабочих, выполняющих кровельные работы, участились в Белгородской области. Сегодня, 28 июля, Бел.Ру стало известно, что мужчина насмерть разбился при падении с крыши в Шебекино. По нашим данным, трагедия произошла на ул. Мичурина, 3.

Буквально вчера, 27 июля, в Сети сообщали о гибели молодого мужчины, который также сорвался с кровли. Ранее, также в июле, мы писали о подростке, который сорвался с высоты при выполнении кровельных работ. Он остался жив, но серьёзно травмировался.

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#Татьяна Алексютина#Погиб#Сорвался#Кровельщик#Эксклюзив#Шебекино#Происшествия#Белгородская область
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