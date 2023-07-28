Кровельщик погиб при падении с крыши в Белгородской области

Буквально вчера, 27 июля, в Сети сообщали о гибели молодого мужчины, который также сорвался с кровли. Ранее, также в июле, мы писали о подростке, который сорвался с высоты при выполнении кровельных работ. Он остался жив, но серьёзно травмировался.