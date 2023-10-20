Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Гладков разъяснил порядок доплаты за допметры жилья взамен разрушенного ВСУ

«Никто не заставит»: должны ли жители доплачивать за метры дома взамен разрушенного

20 октября 2023, 07:42
Фото: 1MI

Гладков разъяснил порядок доплаты за допметры жилья взамен разрушенного ВСУ

В настоящий момент белгородцы, чьи дома были разрушены при обстрелах, продолжают получать новые дома и квартиры. Однако не всегда у жителей есть возможность доплачивать за квадратные метры. Вячеслав Гладков в прямом эфире объяснил, что в таком случае делать.

К главе региона обратились белгородцы, проживавшие в населённом пункте, где ранее был введён режим ЧС. Они рассказали, что общая площадь их утраченного жилья составляет 151 кв. м. В рамках областной помощи им выбрали дом в Новосадовом, а на оставшуюся квадратуру предлагают жильё в посёлке Разумное площадью 69 кв. м. Это, по их словам, гораздо больше оставшейся квадратуры и у них нет возможности и необходимости доплачивать за дополнительные квадратные метры.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что доплачивать за квадратные метры никого не заставляют, а лишь предлагают такой исход событий. Если жителям нужен не дом, а две квартиры, то с этим власти обязательно помогут и найдут пути решения проблемы.

Никто, я вам официально говорю, не может заставить вас выкупать дополнительные метры — это по желанию. То есть, наоборот, есть большое количество людей, которые готовы за это доплатить. Если вы не готовы доплатить, то есть два варианта: либо мы строим вам дом, либо, если вам нужна ещё одна квартира, то мы этот вопрос обязательно решим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в результате обстрелов дома потеряли 1755 белгородцев. Из них уже 1333 человека выбрали новое жильё.

Новое жильё взамен разрушенного обстрелами выбрали 1333 белгородца
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде вторичное жильё с начала года выросло в цене на 6,3%Белгородцы смогут получить жильё взамен разрушенного обстрелами на вторичном рынкеБудет дешевле? Белгородский эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать жильё
#Белгородская область#Белгород#Доплата#Вячеслав Гладков#Разрушенные дома#Разрушенное жильё#Новое жильё#Александра Склярова
Подпишитесь
На 26 дорогах Белгорода установят разделительные барьеры. Где и зачем?
Сегодня, 07:22
Два по цене одного: туалеты за белгородским драмтеатром на торгах подешевели вдвое
Сегодня, 10:21
«Ноги были под шлакоблоками»: как белгородец помог пострадавшей при взрыве паре?
Сегодня, 10:58
Англичане прорываются к Козинке: военблогер рисует комикс про Белгородскую область
Сегодня, 08:55
ЖКХ и госпошлина: кто из депутатов горсовета Белгорода числится в базе должников
Сегодня, 07:06
«Еврологистик» прокомментировал требование УФНС признать компанию банкротом
Сегодня, 09:09