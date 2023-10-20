«Никто не заставит»: должны ли жители доплачивать за метры дома взамен разрушенного

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
К главе региона обратились белгородцы, проживавшие в населённом пункте, где ранее был введён режим ЧС. Они рассказали, что общая площадь их утраченного жилья составляет 151 кв. м. В рамках областной помощи им выбрали дом в Новосадовом, а на оставшуюся квадратуру предлагают жильё в посёлке Разумное площадью 69 кв. м. Это, по их словам, гораздо больше оставшейся квадратуры и у них нет возможности и необходимости доплачивать за дополнительные квадратные метры.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что доплачивать за квадратные метры никого не заставляют, а лишь предлагают такой исход событий. Если жителям нужен не дом, а две квартиры, то с этим власти обязательно помогут и найдут пути решения проблемы.
Никто, я вам официально говорю, не может заставить вас выкупать дополнительные метры — это по желанию. То есть, наоборот, есть большое количество людей, которые готовы за это доплатить. Если вы не готовы доплатить, то есть два варианта: либо мы строим вам дом, либо, если вам нужна ещё одна квартира, то мы этот вопрос обязательно решим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в результате обстрелов дома потеряли 1755 белгородцев. Из них уже 1333 человека выбрали новое жильё.