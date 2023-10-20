«Никто не заставит»: должны ли жители доплачивать за метры дома взамен разрушенного

К главе региона обратились белгородцы, проживавшие в населённом пункте, где ранее был введён режим ЧС. Они рассказали, что общая площадь их утраченного жилья составляет 151 кв. м. В рамках областной помощи им выбрали дом в Новосадовом, а на оставшуюся квадратуру предлагают жильё в посёлке Разумное площадью 69 кв. м. Это, по их словам, гораздо больше оставшейся квадратуры и у них нет возможности и необходимости доплачивать за дополнительные квадратные метры.