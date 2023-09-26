Белгородцы смогут получить жильё взамен разрушенного обстрелами на вторичном рынке

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В Белгородской области изменился порядок предоставления компенсаций гражданам, утратившим жильё из-за обстрелов. Теперь разрешено приобретать жильё на вторичном рынке, однако с ограничениями.
Цена приобретённой жилплощади не должна превышать рыночную стоимость жилого помещения. Нельзя купить жильё, признанное не пригодным для проживания. Купить квартиру в аварийном доме также недопустимо.
Выбрать жильё на вторичном рынке можно, если площадь жилого помещения (разрушенного обстрелами, непригодного для проживания, расположенного в зоне ЧС) в приграничье была меньше минимальной площади однокомнатной квартиры. Добавим, что минимальная площадь однокомнатной квартиры в России — 28 кв. м.
Контроль над исполнением постановления возложили на замгубернатора Владимира Базарова и министра земельных и имущественных отношений региона Рустэма Зайнуллина. Документ вступил в силу 18 сентября 2023 года.
Ранее сообщалось, что власти Белгородской области боятся махинаций с жильём. В марте губернатор Вячеслав Гладков объяснил, почему жителям приграничных населённых пунктов, где введён режим ЧС, не выдают вторичное жильё. Это было связано с возможными махинациями, при которых люди могли остаться как без денег, так и без жилья.