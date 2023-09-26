Белгородцы смогут получить жильё взамен разрушенного обстрелами на вторичном рынке

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области боятся махинаций с жильём. В марте губернатор Вячеслав Гладков объяснил, почему жителям приграничных населённых пунктов, где введён режим ЧС, не выдают вторичное жильё. Это было связано с возможными махинациями, при которых люди могли остаться как без денег, так и без жилья.