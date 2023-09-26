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Белгородцы смогут получить жильё взамен разрушенного обстрелами на вторичном рынке

Белгородцы смогут получить жильё взамен разрушенного обстрелами на вторичном рынке

26 сентября 2023, 13:42
Фото: 1MI
В Белгородской области решили внести изменения в порядок предоставления компенсаций гражданам, утратившим жильё из-за обстрелов. Теперь квартиру можно приобретать и на вторичном рынке, следует из постановления регионального правительства.
Сюжет
Жилье

В Белгородской области изменился порядок предоставления компенсаций гражданам, утратившим жильё из-за обстрелов. Теперь разрешено приобретать жильё на вторичном рынке, однако с ограничениями.

Цена приобретённой жилплощади не должна превышать рыночную стоимость жилого помещения. Нельзя купить жильё, признанное не пригодным для проживания. Купить квартиру в аварийном доме также недопустимо.

Выбрать жильё на вторичном рынке можно, если площадь жилого помещения (разрушенного обстрелами, непригодного для проживания, расположенного в зоне ЧС) в приграничье была меньше минимальной площади однокомнатной квартиры. Добавим, что минимальная площадь однокомнатной квартиры в России — 28 кв. м.

Контроль над исполнением постановления возложили на замгубернатора Владимира Базарова и министра земельных и имущественных отношений региона Рустэма Зайнуллина. Документ вступил в силу 18 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области боятся махинаций с жильём. В марте губернатор Вячеслав Гладков объяснил, почему жителям приграничных населённых пунктов, где введён режим ЧС, не выдают вторичное жильё. Это было связано с возможными махинациями, при которых люди могли остаться как без денег, так и без жилья.

Белгородские власти боятся махинаций с жильём жителям приграничья
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#Белгородская область#Жилье#Постановление#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Приграничье#Разрушенное жильё#Обстрел ВСУ
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