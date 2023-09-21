Будет дешевле? Белгородский эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать жильё

По статистике на сегодняшний день на сайте бесплатных объявлений по Белгороду размещено 750 объявлений от собственников по квартирам на вторичном рынке. Поэтому сложно ответить на вопрос по объёму нераспроданного жилья. Нужно изучать статистику. При этом могу отметить, что недвижимость распродают, поскольку люди видели, что поднимается ключевая ставка, поэтому ипотеки все закрыли в августе. Если в начале лета в Белгороде было более 1000 квартир на продажу, то сейчас 750. При этом стоит отметить, что в период пиковых спросов в 2020-21 годах было по 200-300 объявлений.