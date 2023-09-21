Будет дешевле? Белгородский эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать жильё

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
С какими запросами приходят покупатели и какие изменения прогнозируются на рынке недвижимости осенью 2023 года? На вопросы Бел.Ру ответил руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский.
— Какие тенденции вы замечаете на рынке вторичного жилья с начала года?
Если говорить о спросе, то до конца августа он был очень хороший. Люди покупали недвижимость, в основном это были переселенцы, к примеру, шебекинцы. Спрос был неплохой. Ипотека была дешёвой, а цены — зафиксированы.
— Как изменились цены? Когда за последние годы были пиковые показатели по стоимости?
Цены с начала года практически особо не поменялись. Рост на вторичное жильё составил порядка 2-5%. На первичку цены также подросли, но не существенно. Пиковые показатели по стоимости были зафиксированы в период пандемии. Потом жильё подешевело.
— Что будет с ценами на недвижимость в Белгородской области осенью текущего года?
В течение осени, по моему личному мнению, цены сильно не поменяются, а вот позже, если будет сохраняться та ключевая ставка и те процентные ставки по ипотеке, которые сейчас есть, то недвижимость на вторичном рынке, возможно, будет дешеветь. А на первичном, наоборот, будет дорожать, поскольку, во-первых, дорожают строительные материалы, а во-вторых, на первичку сохраняется льготная ипотека и спрос будет выше, чем на вторичку. Соответственно застройщики будут этим пользоваться.
— Какие прогнозы вы можете сделать по развитию ипотечного кредитования?
Пока будет высокая процентная ставка на вторичку (порядка 15% годовых) развития особого не будет. Более того, на первичку подняли первоначальный взнос на 5% — с 15 до 20%. Это тоже отразится не в лучшую сторону на развитии ипотечного кредитования. Но как обещает Центробанк, в следующем году ключевую ставку будут опускать до 4%, поэтому надежда есть, что всё будет дешевле.
— С какими запросами приходят покупатели? Какие квартиры сейчас ищут для покупки?
Покупатели обращаются с различными запросами. Кому-то нужна однокомнатная квартира, кому-то двух- или трёхкомнатная. Кто-то ищет варианты подороже, а кто-то подешевле. Поэтому в запросе людей ничего не поменялось, экстраординарного ничего нет.
— Какой объём жилья не распродан в Белгороде?
По статистике на сегодняшний день на сайте бесплатных объявлений по Белгороду размещено 750 объявлений от собственников по квартирам на вторичном рынке. Поэтому сложно ответить на вопрос по объёму нераспроданного жилья. Нужно изучать статистику. При этом могу отметить, что недвижимость распродают, поскольку люди видели, что поднимается ключевая ставка, поэтому ипотеки все закрыли в августе. Если в начале лета в Белгороде было более 1000 квартир на продажу, то сейчас 750. При этом стоит отметить, что в период пиковых спросов в 2020-21 годах было по 200-300 объявлений.
Недвижимость на первичном рынке также сейчас очень хорошо продаётся, пока на неё сохраняется льготная потека. Предложения пока ещё есть. Но первички в Белгороде не хватает. Она вроде как и есть, но большинство квартир сейчас — это не готовое жилье.
— В каких районах цены самые высокие, а в каких самые низкие цены?
Самые высокие цены в центре города — всё вокруг парка Ленина, Белгородский проспект, улица Харьковская. То есть, центральный район города самый дорогой. А самые низкие цены на недвижимость на Крейде и Спутнике.
— Как вы считаете, благоприятное ли сейчас время для покупки жилья? Стоит ли подождать лучших условий или критическая ситуация позади?
Процентная ставка сейчас высокая. Если покупать недвижимость за наличные средства, то можно покупать жильё, цены адекватные. Может, чуть позже, ближе к зиме, даже будут снижаться. Если есть, где жить, то с покупкой можно не торопиться. Но и затягивать тоже не стоит, потому что недвижимость всегда дорожала и на протяжении одного-двух лет она всё равно будет дорожать.
Если жильё планируется брать в ипотеку, то лучше подождать, если есть такая возможность. Ипотека подешевеет, пусть через полгода, но подешевеет.
Напомним, в июле текущего года эксперт отмечал, что цены на вторичном рынке в Белгороде корректировались на снижение. За полгода цены на вторичное жильё в среднем снизились на 10%. Что касается цен на новостройки, то они, наоборот, немного выросли, примерно на 5%.