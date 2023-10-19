Материаловеды НИУ «БелГУ» запатентовали новую высокопрочную сталь для мединструментов

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Коллектив исследователей на базе НИИ материаловедения и инновационных технологий НИУ «БелГУ» под руководством доктора физико-математических наук Рустама Кайбышева в сотрудничестве с промышленным партнёром университета АО «Опытно-экспериментальный завод „ВладМиВа“ разработал состав мартенситной нержавеющей стали для стержневых медицинских инструментов.
Запатентованная мартенситная сталь отличается высокой обрабатываемостью, твёрдостью, износостойкостью и устойчивостью к коррозии — легирование молибденом и ниобием позволило улучшить её механические и эксплуатационные свойства.
«В ходе исследований нам удалось подобрать оптимальное соотношение легирующих элементов в составе стали и оптимальные режимы обработки, которые обеспечивают получение стали с различной твердостью. Свойства стали оказались выше чем у прототипа — американской стали AISI420»,
— комментирует Рустам Оскарович.
Выплавляются стали предлагаемого состава в открытой индукционной печи. Процесс предполагает закалку при температуре 1050°С с последующим охлаждением на воздухе. Затем следует трёхчасовой отпуск при температуре 450°С и охлаждение на воздухе.
По сравнению с ранее известными решениями, предложенная учёными НИУ «БелГУ» модифицированная сталь твёрже на 7-21%. Также она лишена недостатков, значимых для серийного изготовления медицинских инструментов, как невысокая обрабатываемость или ограниченные возможности обработки на станках-автоматах.
Применение новой стали её в производстве позволит изготавливать износостойкие, устойчивые к коррозии стержневые медицинские инструменты с высокими показателями твердости.