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Сталь для медицинских инструментов

Материаловеды НИУ «БелГУ» запатентовали новую высокопрочную сталь для мединструментов

19 октября 2023, 14:21
Фото: Елена Подгорная / НИУ «БелГУ»
Сталь для медицинских инструментов
Предложенное решение позволяет получать металлический материал с показателями, необходимыми для стоматологических инструментов

Коллектив исследователей на базе НИИ материаловедения и инновационных технологий НИУ «БелГУ» под руководством доктора физико-математических наук Рустама Кайбышева в сотрудничестве с промышленным партнёром университета АО «Опытно-экспериментальный завод „ВладМиВа“ разработал состав мартенситной нержавеющей стали для стержневых медицинских инструментов.

Запатентованная мартенситная сталь отличается высокой обрабатываемостью, твёрдостью, износостойкостью и устойчивостью к коррозии — легирование молибденом и ниобием позволило улучшить её механические и эксплуатационные свойства.

«В ходе исследований нам удалось подобрать оптимальное соотношение легирующих элементов в составе стали и оптимальные режимы обработки, которые обеспечивают получение стали с различной твердостью. Свойства стали оказались выше чем у прототипа — американской стали AISI420»,
— комментирует Рустам Оскарович.

Выплавляются стали предлагаемого состава в открытой индукционной печи. Процесс предполагает закалку при температуре 1050°С с последующим охлаждением на воздухе. Затем следует трёхчасовой отпуск при температуре 450°С и охлаждение на воздухе.

По сравнению с ранее известными решениями, предложенная учёными НИУ «БелГУ» модифицированная сталь твёрже на 7-21%. Также она лишена недостатков, значимых для серийного изготовления медицинских инструментов, как невысокая обрабатываемость или ограниченные возможности обработки на станках-автоматах.

Применение новой стали её в производстве позволит изготавливать износостойкие, устойчивые к коррозии стержневые медицинские инструменты с высокими показателями твердости.

НИУ «БелГУ»НИУ «БелГУ»
НИУ «БелГУ»НИУ «БелГУ»
НИУ «БелГУ»НИУ «БелГУ»
НИУ «БелГУ»
Фото: Елена Подгорная
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