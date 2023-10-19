Материаловеды НИУ «БелГУ» запатентовали новую высокопрочную сталь для мединструментов

По сравнению с ранее известными решениями, предложенная учёными НИУ «БелГУ» модифицированная сталь твёрже на 7-21%. Также она лишена недостатков, значимых для серийного изготовления медицинских инструментов, как невысокая обрабатываемость или ограниченные возможности обработки на станках-автоматах.