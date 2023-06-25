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БелГУ и Союз ММА разработали программу воспитания нравственных качеств спортсменов

25 июня 2023, 19:28
Фото: 1MI
Программа уже протестирована, апробацию прошли около 80 тренеров и глав спортивных федераций. Главная её цель — формирование мотивационно-ценностных ориентаций, в том числе отказ от допинга, пишет ТАСС.

Белгородский национальный исследовательский университет (БелГУ) совместно с Союзом смешанных боевых единоборств (ММА) России и бойцом Фёдором Емельяненко разработали новую программу дополнительного образования, которая поможет в формировании духовно-нравственных качеств у спортсменов. Она рассчитана на воспитанников спортивных организаций. Программа уже протестирована, обучение прошли порядка 80 тренеров и руководителей спортивных федераций.

По словам Фёдора Емельяненко, программа направлена на формирование у спортсменов ценностных ориентаций: честную конкуренцию, отказ от допинга и негативного социального поведения.

Емельяненко считает, что необходимо помнить об ответственности за свои действия и их влияние на жизнь других людей. Он отметил, что знание истории страны, культуры, а также основ религии и философии помогут в решении духовно-нравственных проблем у современной молодёжи.

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#Спортсмены#Дополнительное образование#Союз смешанных боевых единоборств#ММА#Тренеры#БелГУ#Спорт#Белгородская область#Белгород#Фёдор Емельяненко
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