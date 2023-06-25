БелГУ и Союз ММА разработали программу воспитания нравственных качеств спортсменов

Posted Сегодня, 19:28
Published Сегодня, 19:28
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Белгородский национальный исследовательский университет (БелГУ) совместно с Союзом смешанных боевых единоборств (ММА) России и бойцом Фёдором Емельяненко разработали новую программу дополнительного образования, которая поможет в формировании духовно-нравственных качеств у спортсменов. Она рассчитана на воспитанников спортивных организаций. Программа уже протестирована, обучение прошли порядка 80 тренеров и руководителей спортивных федераций.
По словам Фёдора Емельяненко, программа направлена на формирование у спортсменов ценностных ориентаций: честную конкуренцию, отказ от допинга и негативного социального поведения.
Емельяненко считает, что необходимо помнить об ответственности за свои действия и их влияние на жизнь других людей. Он отметил, что знание истории страны, культуры, а также основ религии и философии помогут в решении духовно-нравственных проблем у современной молодёжи.