Белгородка стала чемпионкой мира по ММА: третий раунд был за соперницей

Журналистка редакции «Бел.Ру» пообщалась с Дарьей. Девушка рассказала, что готовилась к чемпионату год в умеренном режиме и два месяца — в усиленном. Ей нет ещё и 20 лет. Свой юбилей спортсменка отпразднует в марте. «17 января 2022 года было пять лет, как я занимаюсь единоборствами. Пришла я на тренировку в 15 лет», — поделилась белгородка.