Белгородка стала чемпионкой мира по ММА: третий раунд был за соперницей

Posted 29 января 2022, 13:47
Published 29 января 2022, 13:47
Modified 1 декабря, 08:36
Updated 1 декабря, 08:36
Эта белгородка не из робкого десятка. Девушка занимается единоборствами уже пять лет, а начинала Дарья Пирогова с грэпплинга. 28 января она сражалась за звание чемпионки Мира по ММА против австралийской спортсменки Эрин Картер, пишут в группе Федерации ММА Белгородской области во «ВКонтакте».
Журналистка редакции «Бел.Ру» пообщалась с Дарьей. Девушка рассказала, что готовилась к чемпионату год в умеренном режиме и два месяца — в усиленном. Ей нет ещё и 20 лет. Свой юбилей спортсменка отпразднует в марте. «17 января 2022 года было пять лет, как я занимаюсь единоборствами. Пришла я на тренировку в 15 лет», — поделилась белгородка.
Соперницу было одолеть тяжело. Хорошая спортсменка, хороший оппонент, физически выносливая. Она не сдавалась, шла до конца. Но победу я одержала по решению судей. Сама даже не ожидала. Думала, не мне отдадут победу, но сложилось всё наоборот. Спасибо большое моему тренеру Бондаренко Виталию Александровичу, который меня готовил к этим соревнованиям. Дарья Пирогова, спортсменка
Готовилась к чемпионату девушка в Дубовом и Томаровке. К сожалению, тренер Дарьи не смог быть возле клетки, но размял спортсменку и выстроил тактику боя. Благодаря этому Пирогова выиграла, хотя признаётся, что второй раунд был спорным. Третий же раунд, уверенна чемпионка, был за соперницей. Поэтому-то девушка удивилась, когда победу отдали ей.
Поздравляем Дарью и желаем только побед и покорения новых вершин!