Белгородский боец ММА отправил в нокаут непобедимого канадца

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
В ночь на 1 апреля в США провели очередную серию боёв без правил в рамках одной из организаций. Свой бой провёл и староосколец Владимир Токов, соперником которого стал не знавший до этого поражений канадец Лэнс Гибсон-младший.
26-летний россиянин подловил оппонента на выпаде, провёл мощный удар в челюсть и добил его после падения на ринг. Уже на 62-й секунде боя судьи признали досрочную победу белгородца.
Для Токова эта победа стала восьмой в ММА при двух поражениях. 28-летний Гибсон до этого выиграл все семь своих боёв.