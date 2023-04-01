Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Белгородский боец ММА отправил в нокаут непобедимого канадца

1 апреля 2023, 07:43
Фото: 1MI
бои без правил
В рамках очередного турнира серии Bellator участник команды Фёдора Емельяненко Fedor Team Владимир Токов одержал уверенную победу на второй минуте боя.

В ночь на 1 апреля в США провели очередную серию боёв без правил в рамках одной из организаций. Свой бой провёл и староосколец Владимир Токов, соперником которого стал не знавший до этого поражений канадец Лэнс Гибсон-младший.

26-летний россиянин подловил оппонента на выпаде, провёл мощный удар в челюсть и добил его после падения на ринг. Уже на 62-й секунде боя судьи признали досрочную победу белгородца.

Для Токова эта победа стала восьмой в ММА при двух поражениях. 28-летний Гибсон до этого выиграл все семь своих боёв.

 

Александр Емельяненко попробовал себя в роли актёра в комедийном сериале «Патриот»
Узнать подробнее
Читайте также:
«Чего с ветеранами биться?» Фёдор Емельяненко — о выборе соперника для финального бояУпавший Емельяненко, пропавшая остановка и образ Путина: чем запомнилось воскресеньеФёдор Емельяненко проиграл последний бой в своей карьере
#Евгений Грицков#Бои без правил#ММА#Спорт#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Сша#Владимир Токов
Подпишитесь
Второй обстрел к полудню: новый приграничный пункт атаковали в Белгородской области
Сегодня, 08:55
Учения на случай ЧС и кого винят в нападении ВСУ: итоги недели по-белгородски
Сегодня, 07:51
Белгородского врача могут уволить за оскорбление из-за фамилии
Сегодня, 09:41
Белгородских школьников раньше времени отправят в летние лагеря
Сегодня, 04:44
Хозяйки рудной горы
31 марта 10:00