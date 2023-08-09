«Так рекомендует оперштаб»: БелГУ готовится к возобновлению очного обучения

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
БелГУ готовится вернуться к очному обучению с 1 сентября. Планируется, что лекции будут читать с применением дистанционных технологий. Студенты смогут слушать их в онлайн-режиме, однако присутствовать на них тоже можно.
Практические занятия хотят проводить очно. Формат обучения руководство вуза обсуждало с директорами институтов.
«Готовимся начать обучение в очном формате — так рекомендует региональный оперативный штаб. При этом руководствуемся тем, что должны обеспечить решение двух задач: обеспечить безопасность студентов и сотрудников и сохранить качество образования», — рассказала и. о. ректора вуза Евгения Карловская.
По словам Карловской, для студентов и сотрудников вуза разработали дополнительные меры, включающие усиление антитеррористической защищённости и алгоритмы действий в режиме ЧС.
Ранее по поводу обучения студентам вузов и СПО отвечал глава областного министерства образования Андрей Милёхин. Министр говорил, что вопрос о формате обучения студентов ещё прорабатывается.
Добавим, что формат обучения школьников в белгородском приграничье объявят после 25 августа.