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«Так рекомендует оперштаб»: БелГУ готовится к возобновлению очного обучения

9 августа 2023, 12:28
Фото: 1MI

Белгородский госуниверситет планирует вернуться к очному обучению

Руководство вуза проработало форматы обучения с директорами институтов. Слушать лекции студенты смогут как очно, так и онлайн. Практические занятия хотят проводить в очном формате, рассказала и. о. ректора Евгения Карловская.

БелГУ готовится вернуться к очному обучению с 1 сентября. Планируется, что лекции будут читать с применением дистанционных технологий. Студенты смогут слушать их в онлайн-режиме, однако присутствовать на них тоже можно.

Практические занятия хотят проводить очно. Формат обучения руководство вуза обсуждало с директорами институтов.

«Готовимся начать обучение в очном формате — так рекомендует региональный оперативный штаб. При этом руководствуемся тем, что должны обеспечить решение двух задач: обеспечить безопасность студентов и сотрудников и сохранить качество образования», — рассказала и. о. ректора вуза Евгения Карловская.

По словам Карловской, для студентов и сотрудников вуза разработали дополнительные меры, включающие усиление антитеррористической защищённости и алгоритмы действий в режиме ЧС.

Ранее по поводу обучения студентам вузов и СПО отвечал глава областного министерства образования Андрей Милёхин. Министр говорил, что вопрос о формате обучения студентов ещё прорабатывается.

Добавим, что формат обучения школьников в белгородском приграничье объявят после 25 августа.

Формат обучения школьников в белгородском приграничье объявят после 25 августа
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#Новости Белгорода#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Евгения Карловская#Андрей Милёхин#Образование#Очное обучение#Лекции#Министерство образования#БелГУ
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