НИУ «БелГУ» развивает систему инженерного образования по программе «Приоритет-2030»

В НИУ «БелГУ» продолжается работа по созданию нейросетевого диагностирования инженерных способностей для выявления и привлечения в НИУ «БелГУ» талантливой молодёжи. В 2023 году с учётом новых стандартов разработано 8 программ СПО для медицинского колледжа, которые реализуются в сетевой форме по программе «Профессионалитет». Разрабатываются и реализуются программы среднего профессионального образования, вертикально интегрированные с программами высшего образования, что позволяет обучающимся сократить срок получения высшего образования за счёт преемственности, т. к. ряд дисциплин преподают на СПО и ВО одни и те же преподаватели. Таких программ на сегодняшний день пять: «Информационные системы и программирование», «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем», «Мехатроника и мобильная робототехника», «Технология аналитического контроля химических соединений» и «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых».