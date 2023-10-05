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НИУ «БелГУ» развивает систему инженерного образования по программе «Приоритет-2030»

НИУ «БелГУ» развивает систему инженерного образования по программе «Приоритет-2030»

5 октября 2023, 14:19
Одним из приоритетов НИУ «БелГУ» в рамках стратпроекта «Лидеры будущего» является развитие системы инженерного и естественнонаучного образования.
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ЕГЭ

Как отметила на прошедшем заседании совета платформы «Лидеры будущего» программы стратегического академического развития вуза «Приоритет-2030» руководитель проекта — начальник учебно-методического управления департамента образовательной политики Марина Бондарева, к ноябрю 2024 года доля обучающихся по программам инженерного и естественно-научного направлений должна составить не менее 55% от общего числа студентов вуза, а число «целевиков» — увеличиться до 23,8%.

— Для достижения цели вуз сосредоточился на проведении ранней профориентационную работу, чтобы как можно больше школьников сдавали ЕГЭ по математике, физике и другим профильным наукам, чему может способствовать прохождение курсов подготовки на площадке университета, — прокомментировала Марина Александровна и отметила, что в этом году по программам подготовки к ЕГЭ по информатике и физике в университете обучились 222 человека.

В НИУ «БелГУ» продолжается работа по созданию нейросетевого диагностирования инженерных способностей для выявления и привлечения в НИУ «БелГУ» талантливой молодёжи. В 2023 году с учётом новых стандартов разработано 8 программ СПО для медицинского колледжа, которые реализуются в сетевой форме по программе «Профессионалитет». Разрабатываются и реализуются программы среднего профессионального образования, вертикально интегрированные с программами высшего образования, что позволяет обучающимся сократить срок получения высшего образования за счёт преемственности, т. к. ряд дисциплин преподают на СПО и ВО одни и те же преподаватели. Таких программ на сегодняшний день пять: «Информационные системы и программирование», «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем», «Мехатроника и мобильная робототехника», «Технология аналитического контроля химических соединений» и «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых».

На базе университета проводится обучение по программам ДПО. Например, по направлению «Формирование и развитие цифровой грамотности использование ИКТ в образовательном процессе» в 2023 году обучились 159 человек, до конца года запланировано обучение ещё не менее 150 человек.

Важную роль в развитии инженерного и естественно-научного образования играет усовершенствование и расширение приборной базы. В 2023 году новым оборудованием были оснащены четыре лаборатории: информационно-аналитических систем, биологических ресурсов и селекции растений, математической обработки экспериментальных данных, водоснабжения и инженерной мелиорации. Работа в этом направлении будет продолжена.

Фото: Елена Подгорная
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#Общество#Белгородская область#Медицинский колледж#ЕГЭ#Инженерное образование#Среднее профессиональное образование#Артем Черненко
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