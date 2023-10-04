В районе старого корпуса БелГУ в Белгороде перекроют дорогу

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В Белгороде временно перекроют участок дороги на улице Некрасова — в районе здания №17в. Ограничение будет действовать с 20:00 18 октября до 06:00 25 октября.
С просьбой ограничить на этот срок движение автомобилей обратились сотрудники Белоблводоканала. На участке дороги они проведут аварийно-восстановительные работы.
Городская администрация предложила белгородцам возможные пути объезда: через улицы Студенческая — Садовая — Некрасова или через улицу Некрасова — малый проспект Богдана Хмельницкого — улицу Студенческая.
Напомним, что ранее в Белгороде анонсировали другие нововведения. Так, на пересечении улиц Студенческой и Некрасова в тестовом режиме заработал «веерный» разъезд, который действует в каждом из направлений.
Кроме этого, на подъезде от улицы Некрасова к Садовой организовали три полосы «на выпуск» и одну — «на приём» транспорта.