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Published Сегодня, 12:19

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Updated Сегодня, 12:21

В Белгороде перекроют дорогу

В районе старого корпуса БелГУ в Белгороде перекроют дорогу

4 октября 2023, 12:19
Фото: 1MI
В Белгороде перекроют дорогу
Причина — аварийно-восстановительные работы. Ограничения коснутся участка улицы Некрасова с 18 по 25 октября. Подробности стали известны из официального документа администрации Белгорода.

В Белгороде временно перекроют участок дороги на улице Некрасова — в районе здания №17в. Ограничение будет действовать с 20:00 18 октября до 06:00 25 октября.

С просьбой ограничить на этот срок движение автомобилей обратились сотрудники Белоблводоканала. На участке дороги они проведут аварийно-восстановительные работы.

Городская администрация предложила белгородцам возможные пути объезда: через улицы Студенческая — Садовая — Некрасова или через улицу Некрасова — малый проспект Богдана Хмельницкого — улицу Студенческая.

Напомним, что ранее в Белгороде анонсировали другие нововведения. Так, на пересечении улиц Студенческой и Некрасова в тестовом режиме заработал «веерный» разъезд, который действует в каждом из направлений.

Кроме этого, на подъезде от улицы Некрасова к Садовой организовали три полосы «на выпуск» и одну — «на приём» транспорта.

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#Белгородская область#Ограничение движения#Новости Белгорода#Перекрытие дороги#Ограничения#Белгород#Александра Склярова
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