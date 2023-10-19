Как сохранить сим-карту и не попасться мошенникам

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Каждую неделю Роскомнадзор высылает сотовым операторам тысячи телефонных номеров, которые должны быть заблокированы, если абоненты не подтвердят актуальность своих персональных данных.
Телеком-компании проводят большую работу по информированию частных и корпоративных клиентов о том, что нужно сделать, чтобы оставаться на связи, а также отличить мошенников от сотрудников мобильных операторов
билайн бизнес подготовил ответы на частые вопросы о подтверждении данных, чтобы клиенты компании могли сохранить телефонную связь и избежать неприятностей из-за мошенников.
Это требование Федерального закона №126 «О связи». Мобильные операторы должны предоставлять услуги только абонентам личных и пользователям корпоративных номеров с актуальными данными.
По Правилам оказания услуг телефонной связи, если вы, например, поменяли фамилию или получили новый паспорт, нужно сообщить об этом оператору, предоставив ему актуальные сведения о себе. Актуальность данных отслеживает Роскомнадзор.
Через 15 дней с момента уведомления абонента личного или пользователя корпоративного номера, если данные не были обновлены.
билайн регулярно делает смс-рассылки, чтобы проинформировать абонентов личных и пользователей корпоративных номеров о такой необходимости.
Кроме того, увидеть такую информацию можно в мобильном приложении билайн или в личном кабинете на сайте оператора.
Обновить персональные данные через «Госуслуги» или лично в офисах билайна.
Подробная инструкция здесь. Пользователи корпоративных номеров также могут обновить данные через сотрудника организации, который отвечает за корпоративную связь. Далее нужно будет подтвердить использование номерам через «Госуслуги».
Не получится. Сотрудники билайна не звонят с требованием подтвердить данные. Могут только напомнить о такой необходимости и рассказать о перечисленных выше вариантах: через «Госуслуги» или в офисе.
Если вам предлагают всё сделать удалённо и просят коды из смс, которые поступают на телефон во время разговора, это мошенники. Положите трубку.
Подтвердить данные должен именно владелец договора на услуги связи. При необходимости вы можете вместе прийти в офис билайна и переоформить номер.
Если вы не знаете владельца и хотите переоформить номер на себя, нужно пройти процедуру альтернативной идентификации в офисе билайна.
Обновите персональные данные — свои и пользователей корпоративных номеров вашей компании. Это просто и быстро.
Оставайтесь на связи вместе с билайн бизнес!