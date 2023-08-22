билайн предоставил мобильную связь жителям трех сел в Алексеевском районе

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
«В этих селах мы построили базовые станции в рамках программы Минцифры по обеспечению связью малых населённых пунктов. Теперь их жители могут пользоваться мобильным интернетом для работы, учебы или отдыха. Мы продолжим развивать сеть и улучшать качество связи в регионе», — прокомментировал директор Белгородского отделения билайн Андрей Долженков.
Ранее в Белгородской области билайн запустил технологию голосовой связи нового поколения — VoLTE* («голос по сети LTE»). Она позволяет абонентам билайн одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом, например, для загрузки навигатора. Кроме того, в регионе работает технология VoWiFi** («голос через Wi-Fi»). Благодаря этому клиенты билайн могут звонить, получать и отправлять СМС в местах, где сотовый сигнал слабее, например, в цокольных помещениях.
* На оборудовании, которое поддерживает указанную возможность
** VoWiFi: действует при наличии технологии в оборудовании, а так же при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Подробнее на beeline.ru/vowifi.
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