билайн делает доступ к VK Музыке еще выгоднее

Оформить подписку на VK Музыку можно в мобильном приложении билайна — это очень удобно, ведь деньги будут списаны прямо со счета мобильного телефона. Подключив сервис, вы сможете слушать свою любимую музыку с заблокированным экраном, без рекламы и даже тогда, когда у вас нет доступа к интернету.