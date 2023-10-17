Клиенты ВТБ из стран ЕАЭС могут получить статус самозанятого онлайн

В личном кабинете самозанятого в ВТБ Онлайн клиенты могут учитывать доходы, оформлять чеки и отправлять их своим заказчикам, а также аннулировать в случае необходимости. Сервис также позволяет в режиме онлайн формировать справки о доходах за любой период деятельности.