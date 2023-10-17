Клиенты ВТБ из стран ЕАЭС могут получить статус самозанятого онлайн

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 11:30
Они могут в режиме онлайн официально зарегистрироваться в качестве самозанятых и получить доступ к сервисам банка для этого сегмента клиентов.
Среди клиентов, уже воспользовавшихся услугой в ВТБ, больше всего граждан Киргизии — их доля в числе самозанятых нерезидентов порядка 44%. Ещё треть приходится на граждан Республики Беларусь, около 20% − Армении и 5% − Казахстана.
Клиенту — гражданину ЕАЭС достаточно получить российский ИНН и оформить карту ВТБ в офисе банка. После регистрации в личном кабинете он может онлайн без посещения ФНС оформить самозанятость и пользоваться всеми инструментами для работы.
«Самозанятость позволяет легально вести бизнес в России и не бояться проверок, работать с юрлицами, искать заказчиков на онлайн-платформах и пользоваться другими преимуществами для развития своего бизнеса. У граждан ЕАЭС есть возможность оформить специальный налоговый режим, поэтому мы сделали наш сервис доступным для них в ВТБ Онлайн. Мы ожидаем, что благодаря этому число клиентов такого налогового режима в ВТБ увеличится на 25% до конца года»,
− отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.
В личном кабинете самозанятого в ВТБ Онлайн клиенты могут учитывать доходы, оформлять чеки и отправлять их своим заказчикам, а также аннулировать в случае необходимости. Сервис также позволяет в режиме онлайн формировать справки о доходах за любой период деятельности.
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.