Клиенты ВТБ смогут получить платежные стикеры

Выпуск и обслуживание платежного стикера ВТБ – 0 руб. Предложение по бесплатному выпуску действует до 31.10.2023 г. Кешбэк – возврат части стоимости покупки в виде мультибонусов на бонусный счет участника программы лояльности «Мультибонус». Участие в Акции «Кешбэк 10% на все покупки» могут принять физ. лица, достигшие 14 лет, не являющиеся зарплатными клиентами, у которых до момента начала Акции не был заключен с Банком договор на дебетовую/кредитную карту или физ. лица, имеющие заключенный с Банком договор на дебетовую/кредитную карту, но карта в рамках данного договора была закрыта/ заблокирована не позднее 31.07.2023. Для участия в Акции нужно: 1) оформить Карту (дебетовая на физическом носителе); 2) быть присоединенным к Программе лояльности «Мультибонус» и условиям начисления мультибонусов в категориях; 3) совершать покупки по Карте. Период оформления Карты – с 28.08.2023 по 31.10.2023; период совершения покупок – для Карт, оформленных/ полученных в период с 28.08.2023 г. по 30.09.2023 г. - с момента получения Карты по 31.10.2023 г.; для Карт, оформленных/ полученных в период с 01.10.2023 г. по 31.10.2023 г. - с момента получения Карты по 30.11.2023 г. Акция может быть досрочно завершена. Информацию об организаторе Акции, правилах ее проведения, о Программе лояльности, об условиях предоставления продуктов банка и тарифах вы можете получить на сайте vtb.ru, а также по первому требованию в подразделениях банка. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама. 0+