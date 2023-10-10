ВТБ снизил для новых клиентов СМБ минимальную сумму для депозита «Овернайт»

«Мы создаем все больше возможностей для небольших компаний успешно стартовать и развивать свое дело без лишних вложений времени и средств. В июле мы снизили для новых клиентов минимальную сумму неснижаемого остатка на счете, на которую начисляются проценты, в рамках услуги „НСО Лайт“. Теперь в формате „лайт“ доступен еще один из самых востребованных у предпринимателей продуктов — депозит „Овернайт“, минимальная сумма для которого снизилась с 1 млн до 50 тыс. рублей. Клиентам остается только решить, на что потратить начисленные проценты. Например, ими можно компенсировать расходы РКО и сделать обслуживание в банке фактически бесплатным», − отмечает Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.