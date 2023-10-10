ВТБ снизил для новых клиентов СМБ минимальную сумму для депозита «Овернайт»

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Подключить услугу «Овернайт Лайт» можно в интернет-банке ВТБ Бизнес, а также в офисах банка, обслуживающих юридических лиц. Предложение доступно новым клиентам и действует в течение года с даты открытия счета в ВТБ.
Клиенты среднего и малого бизнеса используют депозит «Овернайт» для размещения свободных средств на один рабочий день. Они могут перевести на него деньги в вечернее время до 21:00, а получить проценты уже на утро следующего дня. Предложением можно воспользоваться для размещения средств и на выходные и праздничные дни.
«Мы создаем все больше возможностей для небольших компаний успешно стартовать и развивать свое дело без лишних вложений времени и средств. В июле мы снизили для новых клиентов минимальную сумму неснижаемого остатка на счете, на которую начисляются проценты, в рамках услуги „НСО Лайт“. Теперь в формате „лайт“ доступен еще один из самых востребованных у предпринимателей продуктов — депозит „Овернайт“, минимальная сумма для которого снизилась с 1 млн до 50 тыс. рублей. Клиентам остается только решить, на что потратить начисленные проценты. Например, ими можно компенсировать расходы РКО и сделать обслуживание в банке фактически бесплатным», − отмечает Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.
На депозит «Овернайт» средства можно перевести со счета в ВТБ или другом банке. Доход начисляется по ставкам по депозиту «Овернайт» на дату внесения.
Новые клиенты ВТБ − клиенты, которые открыли в Банке первый банковский счет в рублях РФ, с которого разрешено размещение депозитов, начиная с 18.09.2023). Ставка: 10,95% при оформлении через ДБО (интернет-банк и мобильное приложение), 10,85% при оформлении в офисах банка, обслуживающих юридических лиц (ставка может быть изменена банком при изменении ключевой ставки Банка России). Срок: 1 рабочий день. Валюта: рубли РФ. Выплата процентов: в конце срока. Подробная информация на официальном сайте https://www.vtb.ru/malyj-biznes и в подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама.