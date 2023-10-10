ВТБ Онлайн во «ВКонтакте» стал доступен для клиентов других банков

«В апреле в качестве альтернативной площадки обслуживания клиентов мы запустили онлайн-банк ВТБ на платформе „ВКонтакте“. Теперь мы начинаем оптимизировать существующие опции и добавляем новые, которые могут быть максимально полезны для действующих и новых пользователей. Возможность, не покидая ВКонтакте, пройти минутную регистрацию и сразу начать пользоваться цифровой картой банка, оформить заявки на другие финансовые продукты — это один из самых простых способов ознакомиться с услугами онлайн-банка или решить срочный финансовый вопрос. Аудитория „легкой версии“ ВТБ Онлайн в 2023 году достигла 1,8 млн человек, и мы рассчитываем на максимальную пользу такой опции в мессенджерах», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.