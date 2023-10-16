Порядка 300 курсантов Белгородской области стали участниками слёта ВПО «Поколение»

ВПО «Поколение» уже на протяжении 20 лет функционирует при поддержке фонда Андрея Скоча. Поэтому курсанты занимаются в клубах бесплатно. Уже принято решение о выделении на будущий год 10 млн рублей для обновления материально-технической базы объединения. А на церемонии открытия слёта каждый клуб получил пневматическую винтовку для учебных стрельб.