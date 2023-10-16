Порядка 300 курсантов Белгородской области стали участниками слёта ВПО «Поколение»

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
На три дня оздоровительный комплекс «Лесная сказка» в Губкинском горокруге стал по-настоящему военной базой, где собрались представители 28 военно-патриотических клубов со всего региона.
«В программе слёта традиционно — военно-прикладные виды спорта. Это разборка и сборка автомата, метание гранаты, отжимание, плавание, подтягивание, стрельба, эстафета и туристическая полоса. Я уверен, что в очередной раз ребята покажут все свои навыки, все свои возможности, то, как они подготовились за этот год»,
— сказал руководитель ВПО «Поколение» Юрий Романов.
Также в работе слёта участвуют военнослужащие одной из действующей войсковой части, размещённой в Белгородской области. Они знакомят будущих защитников Родины с реальными образцами боевого оружия, техники и спецобмундирования.
«Осенний слёт — это своеобразное подведение итогов работы объединения „Поколение“. В этом году удалось совершить прыжки с парашюта — на аэродроме в Подмосковье 36 белгородских курсантов побывали в небе. Для кого-то это был первый прыжок, для кого-то — очередной. Это ребята, которые скоро пойдут служить в ряды вооруженных сил или будут поступать в военно-воздушное Рязанское училище. Для фонда „Поколение“ важно, что наше военно-патриотическое объединение — это одна большая семья. Ребята здесь получают не только навыки обращения с оружием и военную тактическую подготовку, но и навыки общения с братьями по духу, работы в команде, это навыки, которые им пригодятся по жизни»,
— отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
ВПО «Поколение» уже на протяжении 20 лет функционирует при поддержке фонда Андрея Скоча. Поэтому курсанты занимаются в клубах бесплатно. Уже принято решение о выделении на будущий год 10 млн рублей для обновления материально-технической базы объединения. А на церемонии открытия слёта каждый клуб получил пневматическую винтовку для учебных стрельб.