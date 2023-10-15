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Updated Сегодня, 14:06

Стадион «Новое поколение» открыли в Ростове-на-Дону

Стадион «Новое поколение» открыли в Ростове-на-Дону

15 октября 2023, 14:06
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
Футбольный стадион открыли на улице Зеленой в Ростове-на-Дону. Ему дали название «Новое поколение». Тренироваться на футбольном поле юные спортсмены смогут круглый год.

В торжественной церемонии открытия принял участие глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, пишет rostovgazeta.ru.

Открытие стадиона сопроводил футбольный турнир среди детско-юношеских команд 2015–2016 гг. р., в котором приняли участие 16 команд.

«Мы создали все необходимые условия для того, чтобы юные футболисты смогли реализовать свой потенциал. Комфортное поле с искусственным травяным покрытием, удобные трибуны и модульные здания, а тренировки и соревнования можно проводить в круглогодичном режиме», — обратился к гостям праздника Алексей Логвиненко.

В ближайшее время предстоит привести в должный вид территорию рядом с футбольным полем — обустроить пешеходные дорожки, сделать освещение и подъездную дорогу с парковкой. Алексей Логвиненко поручил разработать проект. Вопрос финансирования вынесут на очередное заседание городской Думы. В районе Можайских прудов предусмотрено создание пешеходных и велосипедных дорожек, беседок для отдыха.

По мнению Алексея Логвиненко, популярностью среди горожан будет пользоваться не только футбольный стадион, но и прилегающая к нему территория.

«Каждый выберет себе занятие по душе — тренировка или неспешная прогулка за пределами поля», — отметил глава городской администрации.

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