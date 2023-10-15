Стадион «Новое поколение» открыли в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В торжественной церемонии открытия принял участие глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, пишет rostovgazeta.ru.
Открытие стадиона сопроводил футбольный турнир среди детско-юношеских команд 2015–2016 гг. р., в котором приняли участие 16 команд.
«Мы создали все необходимые условия для того, чтобы юные футболисты смогли реализовать свой потенциал. Комфортное поле с искусственным травяным покрытием, удобные трибуны и модульные здания, а тренировки и соревнования можно проводить в круглогодичном режиме», — обратился к гостям праздника Алексей Логвиненко.
В ближайшее время предстоит привести в должный вид территорию рядом с футбольным полем — обустроить пешеходные дорожки, сделать освещение и подъездную дорогу с парковкой. Алексей Логвиненко поручил разработать проект. Вопрос финансирования вынесут на очередное заседание городской Думы. В районе Можайских прудов предусмотрено создание пешеходных и велосипедных дорожек, беседок для отдыха.
По мнению Алексея Логвиненко, популярностью среди горожан будет пользоваться не только футбольный стадион, но и прилегающая к нему территория.
«Каждый выберет себе занятие по душе — тренировка или неспешная прогулка за пределами поля», — отметил глава городской администрации.