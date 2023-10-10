История 17-го года: Белгородская область должна вернуть государству 217 млн рублей

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Согласно материалам дела, Федеральное казначейство обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к региональному министерству сельского хозяйства о взыскании в доход Российской Федерации 217 млн рублей в счёт возмещения ущерба, причинённого РФ.
Суд исковые требования удовлетворил. Решение вступило в законную силу.
Речь идёт об истории ещё 2017 года и средствах в размере 239 млн рублей государственной субсидии, которые тогда ещё департамент АПК использовал, как решил суд, не по целевому назначению. Эти деньги пошли на компенсацию «Заводу премиксов №1» затрат по созданию мощностей по переработке пшеницы. В то время как субсидия полагалась на возмещение затрат по займам на закупку сельскохозяйственного сырья.
Белгородское министерство обратилось в суд, отметив, что есть ряд обстоятельств, в силу которых оно не имеет возможности исполнить вступившее в законную силу решение суда о выплате средств.
Ведомство пояснило, что министерство уже перечислило средства за август и сентябрь: по 18 млн рублей. Также минсельхоз отметил, что из-за ухудшившейся оперативной обстановки, увеличения количества обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины приграничных территорий Белгородской области, вызвавших критические повреждения объектов жилищной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, средства регионального бюджета в приоритетном порядке направляются на восстановление приграничных населённых пунктов и возвращение в них жителей.
При этом, в силу общеэкономических причин, в текущем году значительно сократилось поступление налоговых доходов в региональный бюджет по предприятиям в горнометаллургическом комплексе.
Представитель Федерального казначейства не возражал против удовлетворения заявления министерства о рассрочке, пояснив, что график погашения задолженности согласован с федеральным ведомством.
Суд заявление белгородского минсельхоза о рассрочке удовлетворил. Выплачивать средства ведомство будет год по 18 млн рублей в месяц, начиная с августа текущего года.
Определение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.