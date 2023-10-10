История 17-го года: Белгородская область должна вернуть государству 217 млн рублей

Речь идёт об истории ещё 2017 года и средствах в размере 239 млн рублей государственной субсидии, которые тогда ещё департамент АПК использовал, как решил суд, не по целевому назначению. Эти деньги пошли на компенсацию «Заводу премиксов №1» затрат по созданию мощностей по переработке пшеницы. В то время как субсидия полагалась на возмещение затрат по займам на закупку сельскохозяйственного сырья.