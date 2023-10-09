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Белгородские субъекты МСП в 2022 году заплатили 24 млрд рублей налогов

Белгородские субъекты МСП в 2022 году заплатили 24 млрд рублей налогов

9 октября 2023, 08:16
Фото: 1MI
Всего на 1 июля текущего года в реестр субъектов МСП включили 60 634 налогоплательщиков Белгородской области. Подробнее рассказала руководитель регионального УФНС Наталия Попова.

Белгородская область занимает четвёртое место в ЦФО после Москвы, Московской и Воронежской областей по включению предпринимателей в реестр субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства). На 1 июля текущего года в списке 60 634 налогоплательщиков.

Попова напомнила, что в соответствии с действующим законодательством в зависимости от размера ежегодной выручки и среднесписочной численности работников организации делятся на микропредприятия, малые и средние.

В структуре субъектов МСП Белгородской области микропредприятия составляют более 90% всех юрлиц и более 99% всех предпринимателей. А к категории средней относятся 182 юрлица и два ИП.

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Фото: Из оперсовещания правительства области
В течение 2022 года наблюдалась незначительное сокращение количества юрлиц, а также численности работников, занятых в малом бизнесе. Снижение связано с началом спецоперации и приграничным положением Белгородской области. А на 1 июля текущего года наблюдается положительная динамика.
Наталия Попова

Доля уплаченных налогов субъектами МСП в консолидированный бюджет области составляет значительный процент. По итогам 2022 года субъекты МСП уплатили 24 млрд рублей, что составляет 22%. За истекший период показатель достиг 24,3%.

Налоговые платежи МСП:

Фото: Из оперсовещания правительства области

Основные налоговые поступления обеспечивают плательщики в сфере торговли, обрабатывающем производстве, строительстве, транспорте и операций с недвижимостью.

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#Белгородская область#Экономика#Налоги#Предприниматели#Белгород#Кристина Семенчук#МСП#Консолидированный бюджет#Юрлица
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