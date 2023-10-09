Белгородские субъекты МСП в 2022 году заплатили 24 млрд рублей налогов

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:18
Белгородская область занимает четвёртое место в ЦФО после Москвы, Московской и Воронежской областей по включению предпринимателей в реестр субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства). На 1 июля текущего года в списке 60 634 налогоплательщиков.
Попова напомнила, что в соответствии с действующим законодательством в зависимости от размера ежегодной выручки и среднесписочной численности работников организации делятся на микропредприятия, малые и средние.
В структуре субъектов МСП Белгородской области микропредприятия составляют более 90% всех юрлиц и более 99% всех предпринимателей. А к категории средней относятся 182 юрлица и два ИП.
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В течение 2022 года наблюдалась незначительное сокращение количества юрлиц, а также численности работников, занятых в малом бизнесе. Снижение связано с началом спецоперации и приграничным положением Белгородской области. А на 1 июля текущего года наблюдается положительная динамика.
Наталия Попова
Доля уплаченных налогов субъектами МСП в консолидированный бюджет области составляет значительный процент. По итогам 2022 года субъекты МСП уплатили 24 млрд рублей, что составляет 22%. За истекший период показатель достиг 24,3%.
Налоговые платежи МСП:
Основные налоговые поступления обеспечивают плательщики в сфере торговли, обрабатывающем производстве, строительстве, транспорте и операций с недвижимостью.