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Налог на кошек и собак: заводчиков домашних животных могут обязать платить

27 июля 2023, 08:58
Фото: 1MI

Власти предложили обязать платить налоги заводчиков домашних животных

В Госдуме планируют внести правки в закон «Об ответственном обращении с животными». Изменения предполагают регистрацию заводчиков, проведение вакцинации и уплату налога на животных. Об этом сообщают «Новые известия».
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Госдума

Законопроект, контролирующий деятельность заводчиков, уже готов к внесению в Госудуму, сообщает издание со ссылкой на «Известия». Автор законопроекта — Владимир Бурматов, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Защита животного мира».

Новыми поправками власти пытаются решить проблему «чёрных заводчиков» — людей, занимающихся коммерческим разведением животных в неподобающих условиях.

Поправки включают в себя обязательную регистрацию заводчиков, прививки животных и улучшение условий их содержания. Также планируют ввести налог для заводчиков, если их деятельность прибыльная.

Ранее в Белгородской области ужесточили правила содержания домашних животных. Среди прочего — теперь в регионе запрещено содержать и кормить домашних животных в нежилых помещениях многоквартирных домов, на подземных парковках, спортивных и детских площадках.

Однако не все белгородцы довольны новыми правилами содержания животных. Люди жалуются в том числе на малое количество площадок для выгула собак.

Белгородцам запретили кормить домашних животных в подъездах и на детских площадках
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#Таисия Некрасова#Собаки#Домашние животные#Госдума#Налоги#Общество#Белгородская область#Белгород#Кошки#Заводчики#Законопроект#Поправки
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