Налог на кошек и собак: заводчиков домашних животных могут обязать платить

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Законопроект, контролирующий деятельность заводчиков, уже готов к внесению в Госудуму, сообщает издание со ссылкой на «Известия». Автор законопроекта — Владимир Бурматов, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Защита животного мира».
Новыми поправками власти пытаются решить проблему «чёрных заводчиков» — людей, занимающихся коммерческим разведением животных в неподобающих условиях.
Поправки включают в себя обязательную регистрацию заводчиков, прививки животных и улучшение условий их содержания. Также планируют ввести налог для заводчиков, если их деятельность прибыльная.
Ранее в Белгородской области ужесточили правила содержания домашних животных. Среди прочего — теперь в регионе запрещено содержать и кормить домашних животных в нежилых помещениях многоквартирных домов, на подземных парковках, спортивных и детских площадках.
Однако не все белгородцы довольны новыми правилами содержания животных. Люди жалуются в том числе на малое количество площадок для выгула собак.