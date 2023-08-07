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Принадлежащие украинцам белгородские компании заплатили меньше налогов

7 августа 2023, 13:45
Фото: 1MI
С февраля 2022 года предприятия, зарегистрированные на граждан Украины, но ведущие деятельность на территории региона, заплатили на 60% налогов меньше. Об этом сообщает Go31, ссылаясь на Федеральную налоговую службу по Белгородской области.
Сюжет
Бизнес

По информации ФНС, число налоговых преступлений до 2022 года росло, а после случился заметный спад. Так, из 346 белгородских компаний, учреждённых гражданами Украины, налоговые отчётности за прошлый год предоставили лишь 220.

В бюджет региона в 2018 году от компаний с украинскими учредителями всего поступило 8 млн рублей. Годом позже сумма увеличилась до 304 млн рублей, а в 2020 году она превысила 876 млн рублей.

В 2022 году предприятия с украинскими юрлицами принесли 695,8 млн рублей в бюджет. Это в 1,5 раза меньше, чем годом ранее: в 2021 году налоговые отчисления достигли 1,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на территории Белгородской области свою деятельность продолжают вести 300 предприятий, зарегистрированные на украинских граждан. Компании в основном промышляют оптовой торговлей и розничными продажами, производством еды, металлических изделий.

Более 300 белгородских предприятий находится в собственности украинских граждан
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#Таисия Некрасова#Бизнес#Предприятия#Экономика#Белгородская область#ФНС#Налоги#Украина
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