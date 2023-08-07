Принадлежащие украинцам белгородские компании заплатили меньше налогов

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
По информации ФНС, число налоговых преступлений до 2022 года росло, а после случился заметный спад. Так, из 346 белгородских компаний, учреждённых гражданами Украины, налоговые отчётности за прошлый год предоставили лишь 220.
В бюджет региона в 2018 году от компаний с украинскими учредителями всего поступило 8 млн рублей. Годом позже сумма увеличилась до 304 млн рублей, а в 2020 году она превысила 876 млн рублей.
В 2022 году предприятия с украинскими юрлицами принесли 695,8 млн рублей в бюджет. Это в 1,5 раза меньше, чем годом ранее: в 2021 году налоговые отчисления достигли 1,1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что на территории Белгородской области свою деятельность продолжают вести 300 предприятий, зарегистрированные на украинских граждан. Компании в основном промышляют оптовой торговлей и розничными продажами, производством еды, металлических изделий.