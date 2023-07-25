Белгородцев, чьи дома разрушены в ходе обстрелов, освободили от имущественного налога

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Жителей Белгорода, чьи дома были повреждены от обстрелов, освободили от уплаты налога на имущество физлиц. Также депутаты города приняли решение освободить собственников, чьи участки пострадали от обстрелов, от уплаты земельного налога.
Речь идёт об объектах, которыми местные жители не могут воспользоваться из-за разрушений, а также тех, которые находятся в зоне риска обстрелов.
Мера распространяется на налоговый период 2022–2023 гг.
Перечень недвижимости, имущества и участков, на которые применяется льгота, будет утверждён администрацией города.