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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

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Белгородцев, чьи дома разрушены в ходе обстрелов, освободили от имущественного налога

25 июля 2023, 15:14
Фото: 1MI
Также собственников обстрелянных домов освободили от уплаты земельного налога. Вопросы рассмотрели во время сессии горсовета Белгорода 25 июля.

Жителей Белгорода, чьи дома были повреждены от обстрелов, освободили от уплаты налога на имущество физлиц. Также депутаты города приняли решение освободить собственников, чьи участки пострадали от обстрелов, от уплаты земельного налога.

Речь идёт об объектах, которыми местные жители не могут воспользоваться из-за разрушений, а также тех, которые находятся в зоне риска обстрелов.

Мера распространяется на налоговый период 2022–2023 гг.

Перечень недвижимости, имущества и участков, на которые применяется льгота, будет утверждён администрацией города.

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