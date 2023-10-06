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«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды

«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды

6 октября 2023, 14:56
По сообщениям Гидрометцентра, 7 октября в Белгородской области ожидается ухудшение погоды: местами дожди и ветер с порывами до 20 м/с. Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона.

К оперативному реагированию готовы 163 бригады в составе 600 энергетиков и 211 единиц техники.

Под особым контролем находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 188 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 27 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории области.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи: ни в коем случае не приближаться к ним, сообщить о повреждениях в энергокомпанию по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

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#Общество#Белгородская область#Дожди#Белгородэнерго#Плохая погода#Ветер#Электроснабжение#Артем Черненко
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