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Белгородэнерго обеспечивает электроснабжение домов для детей-сирот и многодетных

Белгородэнерго обеспечивает электроснабжение домов для детей-сирот и многодетных

3 октября 2023, 09:05
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» в рамках областной программы по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем подключил к сетям дома для многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в восьми муниципальных образованиях региона.

Электроэнергией обеспечены 24 дома для многодетных семей и 20 — для детей-сирот в Губкинском, Старооскольском и Шебекинском городских округах, Ракитянском, Волоконовском, Вейделевском и Корочанском районах, а также в Белгороде. Для этих целей построено больше километра линий электропередачи, выделено 400 кВт электрической мощности и выполнены мероприятия по учету электроэнергии.

Электроснабжение восьми двухквартирных домов для детей-сирот обеспечили энергетики в Ракитянском и Волоконовском районах. По улице 50 лет Победы в поселке Ракитное и улицам Мурзина и Высоцкого в Волоконовке построили новые линии электропередачи и смонтировали 16 индивидуальных приборов учета электроэнергии.

Алексеевские энергетики выполнили мероприятия по технологическому присоединению 14 новостроек для многодетных семей и детей, оставшихся без попечения родителей, на улицах Светозарная, Нижняя, Центральная и Школьная. На Нижней еще идут общестроительные работы, по их завершении дома сразу получат электроэнергию.

«Строительство социального жилья — важный вектор политики правительства по комплексному обеспечению жильём белгородцев, а своевременная подготовка сетей — один из главных этапов этой работы. Обеспечивая своевременное и качественное строительство линий электропередачи и подстанций, мы помогаем социально незащищённым жителям региона, у кого нет поддержки или недостаточно материальных возможностей, улучшить свои жилищные условия», — отметил директор филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
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#Общество#Белгородская область#Белгородэнерго#Электроснабжение#Россети Центр#Артем Черненко
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