Белгородэнерго обеспечивает электроснабжение домов для детей-сирот и многодетных

Электроэнергией обеспечены 24 дома для многодетных семей и 20 — для детей-сирот в Губкинском, Старооскольском и Шебекинском городских округах, Ракитянском, Волоконовском, Вейделевском и Корочанском районах, а также в Белгороде. Для этих целей построено больше километра линий электропередачи, выделено 400 кВт электрической мощности и выполнены мероприятия по учету электроэнергии.