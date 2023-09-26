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Белгородэнерго увеличит мощность Алексеевского соевого комбината

Белгородэнерго увеличит мощность Алексеевского соевого комбината

26 сентября 2023, 09:16
Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» завершает работы по выделению дополнительных 2000 кВт мощности Алексеевскому соевому комбинату по переработке масличных культур. Максимальная присоединенная мощность предприятия составит 4 МВт.

Увеличение мощности потребовалось комбинату после реконструкции и модернизации, которая предусматривает увеличение объемов переработки сои до 2,5 тыс. тонн в сутки.Ключевыми объектами потребления станут высокотехнологичное энергоемкое оборудование и сопутствующая инфраструктура.

Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

Специалисты Белгородэнерго реконструировали оборудование на основном центре питания, построили два километра воздушных и кабельных линий электропередачи, а для повышения надежности электроснабжения установили три реклоузера и пять разъединителей — интеллектуальных коммутационных аппаратов, мгновенно секционирующих сеть с перераспределением нагрузки между линиями электропередачи. Все работы выполнили с опережением графика, обеспечив заводу возможность для подключения к сетям.

«Агропромышленный комплекс региона даже на фоне сложностей развивается, активно решая вопросы импортозамещения. Это стратегически важный сектор экономики, поэтому мы обязаны обеспечить его стабильную работу. Технологическое присоединение этого и подобных объектов стараемся выполнять четко в срок или даже с опережением графика», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

Белгородэнерго выполняет работы по строительству и модернизации сетей освещения
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#Белгородская область#Белгородэнерго#Модернизация#Оборудование#Белгород#Кристина Семенчук#Электропередача
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