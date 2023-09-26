Белгородэнерго увеличит мощность Алексеевского соевого комбината

Специалисты Белгородэнерго реконструировали оборудование на основном центре питания, построили два километра воздушных и кабельных линий электропередачи, а для повышения надежности электроснабжения установили три реклоузера и пять разъединителей — интеллектуальных коммутационных аппаратов, мгновенно секционирующих сеть с перераспределением нагрузки между линиями электропередачи. Все работы выполнили с опережением графика, обеспечив заводу возможность для подключения к сетям.