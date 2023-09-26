Белгородэнерго увеличит мощность Алексеевского соевого комбината

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Увеличение мощности потребовалось комбинату после реконструкции и модернизации, которая предусматривает увеличение объемов переработки сои до 2,5 тыс. тонн в сутки.Ключевыми объектами потребления станут высокотехнологичное энергоемкое оборудование и сопутствующая инфраструктура.
Специалисты Белгородэнерго реконструировали оборудование на основном центре питания, построили два километра воздушных и кабельных линий электропередачи, а для повышения надежности электроснабжения установили три реклоузера и пять разъединителей — интеллектуальных коммутационных аппаратов, мгновенно секционирующих сеть с перераспределением нагрузки между линиями электропередачи. Все работы выполнили с опережением графика, обеспечив заводу возможность для подключения к сетям.
«Агропромышленный комплекс региона даже на фоне сложностей развивается, активно решая вопросы импортозамещения. Это стратегически важный сектор экономики, поэтому мы обязаны обеспечить его стабильную работу. Технологическое присоединение этого и подобных объектов стараемся выполнять четко в срок или даже с опережением графика», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.