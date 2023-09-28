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Белгородэнерго обеспечил мощностью новый музейный комплекс

Белгородэнерго обеспечил мощностью новый музейный комплекс

28 сентября 2023, 09:00
Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» завершил строительство электросетевой инфраструктуры для нового Культурно-просветительского центра в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС, строительство которого ведется в Волоконовском районе в рамках нацпроекта «Культура».

Максимальная присоединенная мощность учреждения составит 171 кВт.

Возводить музей начали в посёлке Волоконовка 2021 году по решению Общественной палаты и Союза «Чернобыль» России. Площадь двухэтажного здания превышает 600 квадратных метров. Кроме выставочного зала, здесь будут располагаться смотровые террасы, буфет и административные помещения. Экспозиция будет включать не только реальные, но и виртуальные объекты.Основными объектами потребления станут системы освещения, вентиляции, кондиционирования, слаботочные системы, амфитеатр, противопожарные системы и насосная установка.

Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

Для электроснабжения музея энергетики проложили несколько участков воздушных и кабельных линий электропередачи общей протяженностью больше километра, установили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВт, оборудованную устройствами телеметрии с передачей информации в Центр управления сетями «Белгородэнерго», реконструировали оборудование на основном и резервном центрах электроснабжения.

«Участие в этом значимом для Белгородской области проекте накладывает особую ответственность, поскольку возводится музейный комплекс в память о людях, проявивших личное мужество и отвагу при ликвидации последствий атомной катастрофы. В работе задействовано много неравнодушных людей, настоящих профессионалов. Наша задача — своевременно и качественно обеспечить центр электроснабжением, чтобы он как можно скорее стал центром патриотического воспитания и точкой притяжения для всех, кто интересуется историей нашей страны», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

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