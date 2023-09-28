Белгородэнерго обеспечил мощностью новый музейный комплекс

«Участие в этом значимом для Белгородской области проекте накладывает особую ответственность, поскольку возводится музейный комплекс в память о людях, проявивших личное мужество и отвагу при ликвидации последствий атомной катастрофы. В работе задействовано много неравнодушных людей, настоящих профессионалов. Наша задача — своевременно и качественно обеспечить центр электроснабжением, чтобы он как можно скорее стал центром патриотического воспитания и точкой притяжения для всех, кто интересуется историей нашей страны», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.