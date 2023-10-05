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Белгородские энергетики подключили к сетям 20 медучреждений региона

Белгородские энергетики подключили к сетям 20 медучреждений региона

5 октября 2023, 07:30
Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» с начала года выполнили технологическое присоединение 20 медицинских учреждений — офисов семейного врача, фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник Белгородской области, выделив им свыше 1 МВт суммарной мощности.

Работы проводились в 10 районах и городских округах.

Для обеспечения стабильной работы медицинских учреждений первичного звена здравоохранения энергетики построили более 3 километров линий электропередачи, там, где требовалось, увеличили мощность трансформаторных подстанций.

К сетям подключены новые фельдшерско-акушерские пункты в селах Шахово и Тетеревино Прохоровского района, поселке Отрадовский и селе Отрадовка Краснояружского района, Новая Александровка Борисовского района, микрорайоне Никольское Белгородского района, а также селах Мощеное и Слоновка Яковлевского и Новооскольского городских округов.

Обеспечено электроснабжение офисов семейного врача в областном центре, селах Яблоново и Наголенское Корочанского и Ровеньского районов, Беловское и поселке Дубовое Белгородского района.

Дополнительную трансформаторную мощность получили объекты капитального ремонта и реконструкции: Томаровская поликлиника, Борисовская и Ракитянская районные больницы, Центр восстановительного лечения в Белгороде. В поселке Новосадовый подключена к электросетям новая амбулатория, построенная по проекту модернизации первичного звена здравоохранения.

«Техническое переоснащение медучреждений, появление современного диагностического оборудования, дополнительных помещений, новых врачебных офисов даже в отдаленных селах и деревнях накладывает большую ответственность на энергетиков в плане быстрого и качественного решения вопросов электроснабжения. Подобные заявки мы выполняем в приоритетном порядке, как правило, с опережением установленных договором сроков», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
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#Общество#Белгородская область#Белгородэнерго#Белгородские энергетики#Технологическое присоединение#Россети Центр#Фельдшерско-акушерские пункты#Артем Черненко
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