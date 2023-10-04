В БГТУ имени Шухова отметили День сухопутных войск

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В концертном зале собрались студенты, курсанты и сотрудники Военного учебного центра, представители Минобороны РФ, администрации губернатора Белгородской области и мэрии, Совета безопасности области и города, военного комиссариата, ветеранских и общественных организаций региона.
Под звуки марша знамённая группа внесла флаги Российской Федерации, сухопутных войск и военного учебного центра имени Героя Советского Союза генерала армии Н. Ф. Ватутина.
Участников мероприятия приветствовал ректор Сергей Глаголев и почётные гости. Среди них — депутат Белгородской областной Думы, ректор БГИИК Сергей Курганский, начальник управления региональной безопасности Белгородской области Евгений Воробьев, советник губернатора по вопросам взаимодействия с силовыми структурами, генерал-майор Дмитрий Прокопов, полномочный представитель Республики Ингушетия в Белгородской области Магомед Хамхоев, командующий группировкой «Белгород», генерал-майор Алексей Шелухин, главный федеральный инспектор по Белгородской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Ольга Кремнёва, военный комиссар Белгородской области Валерий Грицай, начальник научно-исследовательского отдела (Центрального региона Российской Федерации г. Белгород), НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Кандидат педагогических наук, полковник Виталий Родин, председатель регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области Александр Ахтырский, гвардии полковник, ветеран боевых действий, участник событий в Эфиопии, Чехословакии, Афганистане, участник двух военных парадов на Красной площади, писатель Николай Лутюк, председатель Молодежного парламента при Белгородской областной Думе седьмого созыва, выпускник военного учебного центра имени Н. Ф. Ватутина при БГТУ имени В. Г. Шухова Павел Чефранов и др.
В качестве почётных гостей в зале присутствовали родители Героя России, капитана Дмитрия Владимировича Астафьева — Владимир Анатольевич и Надежда Анатольевна. Капитан Дмитрий Астафьев пошёл по стопам отца и брата, он продолжил династию военнослужащих, участвовал во многих спецоперациях. Награждён медалью Суворова, медалью за боевые заслуги, Орденом Мужества. В специальной военной операции принимал участие с 24 февраля 2022 года в должности командира мотострелковой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. 20 мая 2023 года под непрекращающимся вражеским огневым воздействием офицер грамотно и профессионально руководил личным составом. Получив в перестрелке тяжелое ранение, продолжал руководить боем. Под угрозой полного окружения, отдал приказ на перегруппировку сил и занятие более выгодных позиций. С целью выиграть время, вызвал огонь артиллерии на себя и пулеметным огнём самоотверженно прикрывал отход подчиненного личного состава. Ценою своей жизни Дмитрий спас десятки жизней своих подчиненных. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Дмитрию Астафьеву Указом Президента России присвоено звания Героя Российской Федерации посмертно. Ректор университета Сергей Глаголев выразил благодарность родителям Героя России.
Начальник военного учебного центра полковник Сергей Копцев доложил о работе ВУЦ. Сергей Глаголев подчеркнул, что сухопутные войска нашей страны всегда играли и продолжают играть важнейшую роль в достижении победы над врагом и защите национальных интересов. По традиции, ректор вручил памятные медали «За отличие» стипендиатам военного учебного центра имени Ватутина и грамоты сотрудникам.
Благодарностями Белгородской областной Думы наградили студентов вуза — участников специальной военной операции на Украине: ефрейторов Евгения Сугатова, Илью Сугатова, Александра Пахотина, гвардии младшего сержанта Артёма Любарского. С ответным словом выступил студент Евгений Сугатов, который служил санинструктором: «Я являюсь участником СВО и на своём опыте знаю, что такое мужество и самоотверженность русского солдата в бою с врагом. Наши мужики ежедневно борются за нашу с вами независимость и традиционные духовные ценности. От себя хочу пожелать нашему поколению ни при каких условиях не терять в себе человека, уважать друг друга, ценить и оберегать своих родных в это сложное для нашей страны время».
День сухопутных войск отмечается в России ежегодно 1 октября, начиная с 2006 года. Сухопутные войска являются самыми древними не только в отечественной, но и мировой истории. В этом году этому самому масштабному виду войск в составе Вооруженных сил России исполнилось 473 года.