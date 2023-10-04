В БГТУ имени Шухова отметили День сухопутных войск

В качестве почётных гостей в зале присутствовали родители Героя России, капитана Дмитрия Владимировича Астафьева — Владимир Анатольевич и Надежда Анатольевна. Капитан Дмитрий Астафьев пошёл по стопам отца и брата, он продолжил династию военнослужащих, участвовал во многих спецоперациях. Награждён медалью Суворова, медалью за боевые заслуги, Орденом Мужества. В специальной военной операции принимал участие с 24 февраля 2022 года в должности командира мотострелковой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. 20 мая 2023 года под непрекращающимся вражеским огневым воздействием офицер грамотно и профессионально руководил личным составом. Получив в перестрелке тяжелое ранение, продолжал руководить боем. Под угрозой полного окружения, отдал приказ на перегруппировку сил и занятие более выгодных позиций. С целью выиграть время, вызвал огонь артиллерии на себя и пулеметным огнём самоотверженно прикрывал отход подчиненного личного состава. Ценою своей жизни Дмитрий спас десятки жизней своих подчиненных. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Дмитрию Астафьеву Указом Президента России присвоено звания Героя Российской Федерации посмертно. Ректор университета Сергей Глаголев выразил благодарность родителям Героя России.