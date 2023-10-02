В БГТУ имени Шухова пройдет международный форум общественной дипломатии

Участие в форуме примут представители международных организаций, общественные и научные деятели, а также партнёры из стран евразийского пространства. Основная цель — обсуждение вопросов гуманитарной модернизации в евразийском контексте и разработка инновационных методов сотрудничества в сферах науки, образования, культуры и бизнеса в рамках общественной дипломатии.