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В БГТУ имени Шухова пройдет международный форум общественной дипломатии

В БГТУ имени Шухова пройдет международный форум общественной дипломатии

2 октября 2023, 13:40
В Белгороде 10–12 октября состоится III Международный форум «Истина и нравственность: стратегический ресурс общественной дипломатии». Его организуют Ассамблея народов Евразии и Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова.

Участие в форуме примут представители международных организаций, общественные и научные деятели, а также партнёры из стран евразийского пространства. Основная цель — обсуждение вопросов гуманитарной модернизации в евразийском контексте и разработка инновационных методов сотрудничества в сферах науки, образования, культуры и бизнеса в рамках общественной дипломатии.

Форум станет ключевой площадкой для обсуждения актуальных подходов к созданию конкретных механизмов для построения совместного будущего, основанного на принципах равноправия и взаимного уважения. Присоединиться к важному мероприятию приглашаются все, кому интересна тема общественной дипломатии и укрепления взаимопонимания и сотрудничества.

Форум пройдёт при активной поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Россотрудничества, Ассоциации арабских университетов, Института культурной дипломатии (ОАЭ), правительства Белгородской области и ведущих вузов региона.

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#Белгородская область#Культура#Образование#Вузы#Бгту имени шухова#Артем Черненко
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