В БГТУ имени Шухова пройдет международный форум общественной дипломатии

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Участие в форуме примут представители международных организаций, общественные и научные деятели, а также партнёры из стран евразийского пространства. Основная цель — обсуждение вопросов гуманитарной модернизации в евразийском контексте и разработка инновационных методов сотрудничества в сферах науки, образования, культуры и бизнеса в рамках общественной дипломатии.
Форум станет ключевой площадкой для обсуждения актуальных подходов к созданию конкретных механизмов для построения совместного будущего, основанного на принципах равноправия и взаимного уважения. Присоединиться к важному мероприятию приглашаются все, кому интересна тема общественной дипломатии и укрепления взаимопонимания и сотрудничества.
Форум пройдёт при активной поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Россотрудничества, Ассоциации арабских университетов, Института культурной дипломатии (ОАЭ), правительства Белгородской области и ведущих вузов региона.