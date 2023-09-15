В БГТУ открыли Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания

Гостей мероприятия приветствовал ректор Сергей Глаголев: «Сегодняшнее открытие Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания — это наш вклад в общую работу. Мы стремимся, чтобы каждый студент, который проходит обучение в БГТУ, был не просто квалифицированным специалистом в своей области, но и гражданином, который знает и любит свою страну, и готов встать на ее защиту. Это значимое событие стало возможным благодаря губернатору Белгородской области Вячеславу Владимировичу Гладкову, который придает особое значение вопросам патриотической и военно-спортивной подготовки молодежи. Как он верно подчеркнул, жизнь каждого человека зависит от его знаний, умений и навыков. Жизнь каждого из нас, проживающих недалеко от границы, также зависит от наших навыков оказания первой помощи и действия в чрезвычайных ситуациях. Это не просто слова, это реальность, с которой мы можем столкнуться в любой момент. Создание такого центра — это важный шаг на пути формирования активной гражданской позиции среди студентов, а также повышения уровня их патриотического воспитания».