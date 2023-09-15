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В БГТУ открыли Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания

В БГТУ открыли Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания

15 сентября 2023, 14:57
В торжественной церемонии приняли участие ректор, представители правительства региона, общественных организаций, ветераны, преподаватели и студенты университета.

Гостей мероприятия приветствовал ректор Сергей Глаголев: «Сегодняшнее открытие Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания — это наш вклад в общую работу. Мы стремимся, чтобы каждый студент, который проходит обучение в БГТУ, был не просто квалифицированным специалистом в своей области, но и гражданином, который знает и любит свою страну, и готов встать на ее защиту. Это значимое событие стало возможным благодаря губернатору Белгородской области Вячеславу Владимировичу Гладкову, который придает особое значение вопросам патриотической и военно-спортивной подготовки молодежи. Как он верно подчеркнул, жизнь каждого человека зависит от его знаний, умений и навыков. Жизнь каждого из нас, проживающих недалеко от границы, также зависит от наших навыков оказания первой помощи и действия в чрезвычайных ситуациях. Это не просто слова, это реальность, с которой мы можем столкнуться в любой момент. Создание такого центра это важный шаг на пути формирования активной гражданской позиции среди студентов, а также повышения уровня их патриотического воспитания».

С напутствием к шуховцам обратилась врио заместителя губернатора — министр по делам молодёжи Белгородской области Татьяна Киреева: «Я уверена, Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания БГТУ им. В. Г. Шухова будет одним из передовых в этом направлении. Вам, студентам, повезло в этом смысле. Но еще надо быть крепкими, стойкими, уверенными в своей правоте. Это тоже очень много значит. Потому что в чем сила? В правде, в нашей исторической и концептуальной правде сопротивления той идеологии, которой мы противостоим. Поэтому то, чему вы научитесь здесь, очень важно. Я надеюсь, что ребят, которые будут здесь обучаться, будет очень много. Поэтому удачи, только вперед!»

Заместитель министра Белгородской области — начальник департамента профессионального образования и науки министерства образования Белгородской области Виктория Нелюбова в своем приветственном слове отметила: «Важно, что руководство университета прекрасно понимает необходимость такой подготовки и в части спорта, и в части медицины, и в части подготовки к ЧС. Поверьте, та программа, которая вас ждёт, абсолютно уникальна, она невероятно интересна, она по силам абсолютно всем, и даже девочкам. И самое главное, что эта программа подготовки действительно жизненно полезная».

Председатель Белгородского регионального отделения Российского общества «Знание» Сергей Борисов и директор филиала Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» Леонид Погорелов, присутствовавшие на торжественном мероприятии, отметили значимость создания центра.

Заместитель председателя Белгородской региональной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, капитан 1 ранга Анатолий Бурик сказал: «Надо активно участвовать в жизни государства и вносить в свой вклад в его развитие, быть готовым к его защите. Ветераны военной службы и боевых действий, участники СВО, готовы передать свои знания и опыт подрастающему поколению. В нашем прифронтовом регионе органами власти, совместно с военным комиссариатом, ДОСААФ, Министерством образования, ветеранскими организациями проведен огромный комплекс работ по созданию таких центров. Ветераны военной службы Белгородчины уверены, что наша молодежь с поставленными перед ними задачами успешно справится».

Гости мероприятия познакомились с инфраструктурой Военного учебного центра, на базе которого со следующей недели будут проходить теоретические и практические занятия для студентов. Для профессорско-преподавательского состава такие занятия уже начались.

Развитие у молодежи гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, является частью Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В рамках проекта ведется работа по развитию воспитательной работы в образовательных организациях общего и профессионального образования, проведению мероприятий патриотической направленности.

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#Общество#Белгородская область#Бгту#Молодежь#Патриотизм#Патриотическое воспитание#Преподаватели#Артем Черненко
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