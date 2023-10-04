В Технологе открыли новый зал бокса

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Боксёры вуза успешно выступают не только на областных, но и на всероссийских, а также международных соревнованиях. С инициативой открытия нового зала бокса выступили преподавательско-тренерский состав университета и студенты. Помощь в оснащении спортзала оказал Благотворительный фонд содействия здоровому образу жизни «Айсберг».
На торжественной церемонии открытия присутствовали ректор Сергей Глаголев, заместитель министра спорта Белгородской области Андрей Дятлов, руководитель федерации бокса Белгородской области, депутат Белгородской областной Думы Виталий Дунайцев, почётный гражданин Белгорода, председатель профсоюзной организации БГТУ им. В. Г. Шухова Георгий Голиков, депутат Белгородской областной Думы Геннадий Чмирев, директор спортивного комплекса «Белгород-Арена», судья международной категории по боксу Юрий Черников, исполнительный директор федерации бокса Белгородской области Сергей Журкин, члены попечительского совета федерации бокса Белгородской области Борис Хохлачев, Артем Алексеев, Максим Тишкин, победитель первенства Европы, мастер спорта России международного класса Никита Воронов и др.
«Наш университет всегда поддерживал инициативы молодёжи по развитию спорта. Это здоровье, это жизнь, это увлечённость, это способность к самодисциплине, что позволяет добиться успехов в дальнейшем. Желаю нашим спортсменам успехов и побед на рингах России и мира», — сказал ректор Сергей Глаголев.
Университету есть чем гордиться в этом виде спорта: Евгений Тищенко, чемпион 31-х летних Олимпийских игр, чемпион мира, Европы, заслуженный мастер спорта — выпускник нашего вуза. В июле этого года норматив мастера спорта России выполнил студент четвёртого курса Магамет Тимурзиев. В Технологе обучается около двух десятков ребят, имеющих разряд кандидата в мастера спорта. В университете прекрасный тренерский состав, который воспитывает новых чемпионов по боксу: Дмитрий Анненко, старший тренер БГТУ имени Шухова, тренер высшей категории, доцент кафедры подъёмно-транспортных и дорожных машин, Виталий Прийма, тренер высшей категории, магистрант кафедры материаловедения и технологии материалов.
В спортивном зале «Шуховский» торжественно открыли Уголок памяти Кавалера Ордена Мужества, рядового Романа Анатольевича Попова. Когда началась специальная военная операция, он пошёл добровольцем, принимал участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР. Службу проходил в 104-м гвардейском десантно-штурмовом полку 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии ВДВ. 8 декабря 2022 года Роман Попов героически погиб, защищая Родину. На мероприятии присутствовали родные Романа: мама — Любовь Ивановна Попова и племянник, военнослужащий 45-й бригады ВДВ, участник СВО — Борис Михеев.
На церемонии вручили удостоверения мастера спорта России Даниялу Меджидову и Родиону Мытнику. За содействие в открытии зала бокса и популяризацию бокса на территории Белгородской области, благодарственным письмом федерации бокса Белгородской области наградили Дмитрия Анненко.
Почётные гости выразили уверенность, что введение в работу университета спортивного зала бокса станет серьезным стимулом для формирования мощной боксёрской команды, которая будет достойно представлять наш университет и Белгородскую область на соревнованиях всех рангов.
Завершилась торжественная церемония открытия показательной тренировкой боксёров на новом ринге. Появление новых спортивных площадок в университете является ещё одним решением задач развития студенческого спорта, поставленных президентом страны Владимиром Путиным и правительством Российской Федерации.