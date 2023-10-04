В Технологе открыли новый зал бокса

Университету есть чем гордиться в этом виде спорта: Евгений Тищенко, чемпион 31-х летних Олимпийских игр, чемпион мира, Европы, заслуженный мастер спорта — выпускник нашего вуза. В июле этого года норматив мастера спорта России выполнил студент четвёртого курса Магамет Тимурзиев. В Технологе обучается около двух десятков ребят, имеющих разряд кандидата в мастера спорта. В университете прекрасный тренерский состав, который воспитывает новых чемпионов по боксу: Дмитрий Анненко, старший тренер БГТУ имени Шухова, тренер высшей категории, доцент кафедры подъёмно-транспортных и дорожных машин, Виталий Прийма, тренер высшей категории, магистрант кафедры материаловедения и технологии материалов.