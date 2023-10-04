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Строительство водонапорной башни закончили в Сухосолотино

Новую водонапорную башню построили в белгородском селе взамен появившейся ещё в 80-х

4 октября 2023, 15:45
Фото: 1MI
Строительство водонапорной башни закончили в Сухосолотино

В белгородском Сухосолотино завершили строительство водонапорной башни

Объект установили в селе в Ивнянском районе. Старую башню в населённом пункте построили ещё в 80-х, её износ был 100-процентным, сообщили в региональном правительстве.

Специалисты ГУП «Белоблводоканал» построили новую водонапорную башню в селе Сухосолотино Ивнянского района. Работы велись по поручению губернатора Вячеслава Гладкова.

Старую башню в населённом пункте возвели ещё в 80-х годах прошлого века, её износ составлял уже 100%. Власти приняли решение о строительстве нового объекта водоснабжения, так как не было воды, снизилось давление.

Как сообщается, в ходе строительно-монтажных работ сотрудники предприятия установили новую башню — её объём составил 15 куб. метров. Также специалисты провели санитарную обработку, а затем подключили объект водоснабжения к сети.

Благодаря строительству башни воду снова начали получать 150 человек, которые живут на улицах Новой и Коммунальной.

Ранее стало известно, что глава региона проинспектировал строительство сетей и объектов водоснабжения под Белгородом. Сооружения будут обслуживать жителей Дубовского сельского поселения в Белгородском районе. В связи с этим качественной питьевой водой обеспечат порядка 10 тысяч белгородцев.

Гладков проинспектировал строительство сетей и объектов водоснабжения под Белгородом
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#Белгородская область#Ивнянский район#Водоснабжение#Водонапорная башня#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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