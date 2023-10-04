Новую водонапорную башню построили в белгородском селе взамен появившейся ещё в 80-х

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Специалисты ГУП «Белоблводоканал» построили новую водонапорную башню в селе Сухосолотино Ивнянского района. Работы велись по поручению губернатора Вячеслава Гладкова.
Старую башню в населённом пункте возвели ещё в 80-х годах прошлого века, её износ составлял уже 100%. Власти приняли решение о строительстве нового объекта водоснабжения, так как не было воды, снизилось давление.
Как сообщается, в ходе строительно-монтажных работ сотрудники предприятия установили новую башню — её объём составил 15 куб. метров. Также специалисты провели санитарную обработку, а затем подключили объект водоснабжения к сети.
Благодаря строительству башни воду снова начали получать 150 человек, которые живут на улицах Новой и Коммунальной.
Ранее стало известно, что глава региона проинспектировал строительство сетей и объектов водоснабжения под Белгородом. Сооружения будут обслуживать жителей Дубовского сельского поселения в Белгородском районе. В связи с этим качественной питьевой водой обеспечат порядка 10 тысяч белгородцев.