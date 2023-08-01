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Гладков поручил усилить работу по недопущению аварий в системах водоснабжения

1 августа 2023, 10:44
Фото: 1MI
О результатах работы с жалобами и обращениями белгородцев, которые касаются качества водоснабжения в микрорайонах ИЖС, губернатору доложили в ходе оперсовещания. Глава региона поручил усилить работу по профилактике аварийных ситуаций в системах водоснабжения.

По информации министерства ЖКХ Белгородской области, за июнь–июль текущего года от белгородцев поступило 876 обращений по вопросам неудовлетворительного водоснабжения. Это жители 137 населённых пунктов. 82% обратившихся жаловались на перебои в подаче воды, а в 18% случаев — на качество водоснабжения. Больше всего обращений зарегистрировали в четырёх муниципалитетах: в Белгородском районе, Старооскольском и Шебекинском горокругах, а также в Ракитянском районе.

К примеру, из Шебекино и соседних населённых пунктов поступило 130 жалоб. Люди жаловались на отсутствие холодной воды. Перебои были связаны с оперативной обстановкой, которая сложилась в июне, в том числе — с прекращением подачи электроэнергии на объекты водоснабжения. На сегодняшний день перебоев нет.

Также в июле от белгородцев поступило в три раза меньше обращений, чем за предыдущий месяц. Положительная динамика связана со строительством и капремонтом сетей и сооружений водоснабжения.

Глава региона Вячеслав Гладков поручил профильному министерству и ГУП «Белоблводоканал» усилить в 2024 году работу по профилактике аварийных ситуаций.

При рассмотрении планов на 2024 год мы должны предусмотреть такие виды работ, которые бы значительно снизили количество аварий. Это должно привести к снижению количества жалоб. Понимаю, что объём работы за последние два года был выполнен большой. В сравнении с 2021 годом количество жалоб белгородцев на водоснабжение значительно снизилось, но их всё ещё много.
Вячеслав Гладков

В региональном правительстве напомнили, что всего в 2023 году в Белгородской области заменят и отремонтируют более 100 км сетей.

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