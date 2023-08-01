Гладков поручил усилить работу по недопущению аварий в системах водоснабжения

По информации министерства ЖКХ Белгородской области, за июнь–июль текущего года от белгородцев поступило 876 обращений по вопросам неудовлетворительного водоснабжения. Это жители 137 населённых пунктов. 82% обратившихся жаловались на перебои в подаче воды, а в 18% случаев — на качество водоснабжения. Больше всего обращений зарегистрировали в четырёх муниципалитетах: в Белгородском районе, Старооскольском и Шебекинском горокругах, а также в Ракитянском районе.



К примеру, из Шебекино и соседних населённых пунктов поступило 130 жалоб. Люди жаловались на отсутствие холодной воды. Перебои были связаны с оперативной обстановкой, которая сложилась в июне, в том числе — с прекращением подачи электроэнергии на объекты водоснабжения. На сегодняшний день перебоев нет.



Также в июле от белгородцев поступило в три раза меньше обращений, чем за предыдущий месяц. Положительная динамика связана со строительством и капремонтом сетей и сооружений водоснабжения.



Глава региона Вячеслав Гладков поручил профильному министерству и ГУП «Белоблводоканал» усилить в 2024 году работу по профилактике аварийных ситуаций.