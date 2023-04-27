В первом квартале Белгородэнерго обеспечило электроэнергией 39 объектов водоснабжения

К централизованному электроснабжению подключено 15 станций водоподготовки в селах и поселках региона, 21 водозаборная скважина, две КНС — в поселке Северный и селе Большетроицкое. Максимальный объем работ затронул Ракитянский, Борисовский, Корочанский, Краснояружский районы, Алексеевский, Валуйский, Шебекинский и Яковлевский городские округа. В числе крупных присоединений — новый водозабор в поселке Борисовка потребляемой мощностью 70 кВт.