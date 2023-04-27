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В первом квартале Белгородэнерго обеспечило электроэнергией 39 объектов водоснабжения

27 апреля 2023, 11:16
Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»
В первом квартале филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» подключил к сетям 39 новых объектов водоснабжения в рамках областной программы по обеспечению жителей чистой питьевой водой. Водной инфраструктуре региона выделено 570 кВт дополнительной мощности.

К централизованному электроснабжению подключено 15 станций водоподготовки в селах и поселках региона, 21 водозаборная скважина, две КНС — в поселке Северный и селе Большетроицкое. Максимальный объем работ затронул Ракитянский, Борисовский, Корочанский, Краснояружский районы, Алексеевский, Валуйский, Шебекинский и Яковлевский городские округа. В числе крупных присоединений — новый водозабор в поселке Борисовка потребляемой мощностью 70 кВт.

В общей сложности для подключения объектов к сетям энергетики построили 5,2 воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ, выполнили мероприятия по учету и фактической подаче электроэнергии.

«Новые объекты водно-канализационного хозяйства региона обеспечиваются надежным электроснабжением в первую очередь, поскольку от этого зависит качество подаваемой населению питьевой воды, — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО „Россети Центр“ — „Белгородэнерго“ Антон Герасимов. — В текущем году мы планируем выполнить еще целый ряд важных для социальной сферы области присоединений».

Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»
#Алина Харина#Белгородэнерго#Общество#Белгородская область
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