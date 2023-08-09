Гладков проинспектировал строительство сетей и объектов водоснабжения под Белгородом

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Как отметил губернатор, он проверил ход строительства сетей и сооружений водоснабжения, которые будут обслуживать жителей Дубовского сельского поселения в Белгородском районе.
Всего в текущем году власти обеспечат качественной питьевой водой порядка 10 тысяч белгородцев, которые живут в микрорайонах Княжеский, Успешный, Престижный, Новодубовской, Лесной и Тополёк.
Глава региона отметил, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» на территории Дубовского сельского поселения построят семь водозаборных скважин производительностью 40 м³/час каждая. Также возведут одну станцию водоподготовки, которая будет совмещена с насосной станцией, четыре резервуара запаса чистой воды и более 32 км сетей водоснабжения.
Планируется, что работы завершат до конца сентября 2023 года.
Чистая вода — это фундамент, без которого жизнь просто физически невозможна. И несмотря на все трудности, обеспечение жителей области качественным водоснабжением остаётся одним из главных приоритетов нашей деятельности.
Вячеслав Гладков