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Гладков проинспектировал строительство сетей и объектов водоснабжения под Белгородом

9 августа 2023, 15:57
Фото: Страница во "ВКонтакте" Вячеслава Гладкова
Благодаря строительству качественную питьевую воду получат порядка 10 тысяч человек. Подробнее глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях.

Как отметил губернатор, он проверил ход строительства сетей и сооружений водоснабжения, которые будут обслуживать жителей Дубовского сельского поселения в Белгородском районе.

Всего в текущем году власти обеспечат качественной питьевой водой порядка 10 тысяч белгородцев, которые живут в микрорайонах Княжеский, Успешный, Престижный, Новодубовской, Лесной и Тополёк.

Фото: Страница во "ВКонтакте" Вячеслава Гладкова

Глава региона отметил, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» на территории Дубовского сельского поселения построят семь водозаборных скважин производительностью 40 м³/час каждая. Также возведут одну станцию водоподготовки, которая будет совмещена с насосной станцией, четыре резервуара запаса чистой воды и более 32 км сетей водоснабжения.

Планируется, что работы завершат до конца сентября 2023 года.

Чистая вода — это фундамент, без которого жизнь просто физически невозможна. И несмотря на все трудности, обеспечение жителей области качественным водоснабжением остаётся одним из главных приоритетов нашей деятельности.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Водоснабжение#Строительство#Касается каждого#Объекты#Инспекция#Вода#Общество#Белгородский район#Хорошие новости#Вячеслав Гладков
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