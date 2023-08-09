Гладков проинспектировал строительство сетей и объектов водоснабжения под Белгородом

Глава региона отметил, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» на территории Дубовского сельского поселения построят семь водозаборных скважин производительностью 40 м³/час каждая. Также возведут одну станцию водоподготовки, которая будет совмещена с насосной станцией, четыре резервуара запаса чистой воды и более 32 км сетей водоснабжения.