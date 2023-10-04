Кроме хороших оценок: что подарить преподавателю на День учителя

Кроме того, можно поднапрячься и найти что-нибудь экзотическое. Например, дерево бонсай. Стоит такой подарок недёшево, в районе 5-6 тыс. рублей, но на целый класс это не слишком затратно. Если же это подарок от одного ученика, то гораздо выгоднее смотрится вариант с покупкой семян дерева: приобрести их можно за 300 рублей в специальном магазине.