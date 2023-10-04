Кроме хороших оценок: что подарить преподавателю на День учителя

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Букет из овощей — весьма необычный подарок, особенно если его правильно подать. Осень — пора собирать урожай, поэтому подобранные друг к другу плоды не только пригодятся на кухне, но и станут украшением любой комнаты.
Средняя стоимость такого букета в Белгороде — 3 тыс. рублей. С учётом того, что в классе учится по 25-30 человек, можно скинуться по небольшой сумме и даже сэкономить.
Развивая тему флористики, нельзя обойти вниманием горшки и их наполнение. Красивый цветок в оригинальном кашпо обязательно станет неплохим дополнением рабочего места в любом классе.
Кроме того, можно поднапрячься и найти что-нибудь экзотическое. Например, дерево бонсай. Стоит такой подарок недёшево, в районе 5-6 тыс. рублей, но на целый класс это не слишком затратно. Если же это подарок от одного ученика, то гораздо выгоднее смотрится вариант с покупкой семян дерева: приобрести их можно за 300 рублей в специальном магазине.
Учителя — люди науки. Подчеркнуть их связь с миром знаний поможет оригинальная кружка с формулами. Такая вне всяких сомнений понравится учителю математики или физики.
Более чувственным преподавателям литературы или языков можно купить чашку со стихами Пушкина или Есенина. Благодаря такому подарку учительница будет согреваться осенью не только чаем, но и поэзией.
Мало какая учительница откажется от бесплатного похода в театр. Можно даже организовать совместный поход всем классом — тогда праздник получится у всех.
Приобрести билеты можно в кассе Белгородского государственного драматического театра имени М. С. Щепкина.
Прейскурант на вечерние показы выглядит следующим образом:
Тем, кому повезло, называют свою учительницу «второй мамой». Если ваш ребёнок из числа таких, то рассмотрите вариант с покупкой футболки «Классная мама». А если у учительницы у самой есть дети (что очень вероятно), то надпись приобретёт двойной смысл. Ещё одна вариация — «Классный папа» (в том случае, если преподаватель — трудовик или физрук).
Заказать рисунок можно в любом крупном торговом центре. Любое изображение или надпись нанесут прямо при вас за несколько минут.
Работа учителя во многом связана с сидением на одном месте. Часто это место — стул. Чтобы смягчить жизнь во всех смыслах, можно подарить учительнице ортопедическую подушку. Да не простую, а с эффектом памяти.
Стоит такая в районе 2 тыс. рублей. Есть и премиальные варианты за 5 тыс. рублей, включающие в себя ещё и мягкую спинку.
Такой сувенир не только порадует взор, но и немного согреет в холодную ночь. Есть разные варианты устройств: биокамины, работающие от биотоплива, и электрические, которые работают от розетки. Все они небольшого размера и подходят для украшения рабочего стола.
Стоит настольный камин в районе 2 тыс. рублей. Найти подходящую модель можно в интернет-магазине или сувенирной точке.
С приходом в нашу жизнь компьютеров и дистанционного обучения учителя стали вынуждены много времени проводить за компьютером. Сделать процесс управления системой более удобным поможет грамотно подобранная компьютерная мышь.
Можно также рассмотреть вариант с вертикальной мышью, при использовании которой не так сильно затекает рука и меньше устаёт запястье. Стоимость такого устройства варьируется от 1 до 3 тыс. рублей — смотрите в зависимости от бюджета.
Такой подарок точно оценит учитель физкультуры. Небольшие браслеты-часы способны считать калории и пройдённые шаги, а встроенные в них секундомер и таймер помогут засекать время во время условных забегов.
Особо продвинутые модели могут выходить в интернет, показывать карты и даже записывать голосовые сообщения. Но и стоят такие модели дорого — в районе 5-10 тыс. рублей. При желании можно найти бюджетный вариант за 2 тыс. рублей.
Важно помнить, что подарок необходимо делать от чистого сердца и в соответствующей обстановке. Учителям, как и всем людям, важно внимание. Не переживайте, если вам кажется, что подготовленный подарок недостаточно хорош или оригинален. Скорее всего, преподаватель будет рад самому факту получения чего-либо от учеников, даже нарисованной совместными усилиями открытки.
И беспроигрышный вариант — цветы. Их любят все женщины без исключения.