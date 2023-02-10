Белгородке пришлось отдать полиции плюшевого медведя, полученного в подарок от парня

Подозревают в краже 35-летнего местного жителя, который ранее работал на одного из предпринимателей. По предварительным данным, после получения зарплаты мужчина перестал ходить на работу, а после и вовсе совершил налёт на точку. Он знал, что магазин пока не охраняется, и воспользовался этим. Всего в двух магазинах белгородец похитил порядка 56 тыс. рублей.