Белгородке пришлось отдать полиции плюшевого медведя, полученного в подарок от парня

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В ночь на 7 января в Алексеевке обокрали два магазина разных предпринимателей. Находятся торговые точки по соседству — в одном помещении. У белгородцев украли выручку. Похититель действовал в перчатках, но это ему не помогло.
Подозревают в краже 35-летнего местного жителя, который ранее работал на одного из предпринимателей. По предварительным данным, после получения зарплаты мужчина перестал ходить на работу, а после и вовсе совершил налёт на точку. Он знал, что магазин пока не охраняется, и воспользовался этим. Всего в двух магазинах белгородец похитил порядка 56 тыс. рублей.
Большую часть житель региона успел потратить за несколько дней на личные нужды. Не забыл он и о своей возлюбленной — девушка получила букет цветов за 7 тыс. рублей и плюшевого медведя. Стоимость игрушки, в отличие от цветов, в пресс-службе УМВД не уточнили. Правда, медведя полицейские вскоре изъяли, как и оставшиеся у мужчины девять тысяч рублей.
Задержали подозреваемого в Красногвардейском районе, в доме его матери. Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.