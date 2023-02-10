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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Белгородке пришлось отдать полиции плюшевого медведя, полученного в подарок от парня

10 февраля 2023, 11:05
Фото: PxHere

Белгородец обокрал работодателя, чтобы купить девушке цветы и плюшевого медведя

Кража в двух магазинах произошла в ночь на Рождество, сообщили в УМВД по Белгородской области. Подозреваемый потратил «заработанное» на себя и свою девушку — купил ей букет цветов и плюшевого медведя. Последнего, правда, в итоге пришлось отдать полицейским.
Сюжет
Кража

В ночь на 7 января в Алексеевке обокрали два магазина разных предпринимателей. Находятся торговые точки по соседству — в одном помещении. У белгородцев украли выручку. Похититель действовал в перчатках, но это ему не помогло.

Подозревают в краже 35-летнего местного жителя, который ранее работал на одного из предпринимателей. По предварительным данным, после получения зарплаты мужчина перестал ходить на работу, а после и вовсе совершил налёт на точку. Он знал, что магазин пока не охраняется, и воспользовался этим. Всего в двух магазинах белгородец похитил порядка 56 тыс. рублей.

Большую часть житель региона успел потратить за несколько дней на личные нужды. Не забыл он и о своей возлюбленной — девушка получила букет цветов за 7 тыс. рублей и плюшевого медведя. Стоимость игрушки, в отличие от цветов, в пресс-службе УМВД не уточнили. Правда, медведя полицейские вскоре изъяли, как и оставшиеся у мужчины девять тысяч рублей.

Задержали подозреваемого в Красногвардейском районе, в доме его матери. Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Белгородская область#Алексеевка#Кража#Любовь#Работодатель#Подарки#Ася Дугнист#Происшествия#Нарочно не придумаешь
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