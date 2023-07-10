«Подарок себе сделал»: неизвестные в военной форме ограбили магазин магии в Белгороде

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Люди в камуфляже, представившиеся якобы «вагнеровцами», ограбили магазин магии в Белгороде. Мужчины зашли в магазин на Народном бульваре. Они уверяли продавцов, что бывший арендатор им задолжал.
В торговую точку грабители зашли днём 8 июля. Мужчины утверждали, что они якобы вернулись из зоны боевых действий. Продавцам они представились военнослужащими из «Вагнера».
Как рассказали продавцы, люди в форме начали вымогать деньги, утверждая, что бывший арендатор им должен. После объяснений, что магазин теперь арендуют другие люди, они не успокоились и украли с прилавка подвеску на цепочке, а затем вырвали из рук сотрудника магазина другой товар. Когда продавец попросил оплатить вещи, один из мужчин заявил, что он «сделал себе подарок».
После происшествия на место приехала полиция. Правоохранители задокументировали факт кражи и рассказали, что информация о грабителях поступала и из других магазинов.