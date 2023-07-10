«Подарок себе сделал»: неизвестные в военной форме ограбили магазин магии в Белгороде

Как рассказали продавцы, люди в форме начали вымогать деньги, утверждая, что бывший арендатор им должен. После объяснений, что магазин теперь арендуют другие люди, они не успокоились и украли с прилавка подвеску на цепочке, а затем вырвали из рук сотрудника магазина другой товар. Когда продавец попросил оплатить вещи, один из мужчин заявил, что он «сделал себе подарок».